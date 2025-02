Victoria De Angelis suonerà con i Duran Duran, la bassista dei Maneskin sul palco di Sanremo

Roma, 13 febbraio 2025 – Dopo la straordinaria performance di Damiano David, superospite nella seconda serata del Festival di Sanremo, stasera un altro componente dei Maneskin salirà sul palco dell’Ariston. Victoria De Angeli s, bassista del gruppo che nel 2021 vinse il Festival con “Zitti e buoni”, suonerà in uno dei brani che i Duran Duran, super ospiti di stasera, porteranno a Sanremo.

Proprio ieri Simon Le Bon aveva tessuto le lodi dei Maneskin nella conferenza stampa tenuta dalla band all'Ariston Roof. "Dovreste essere fieri di avere una rock band così in Italia". Peccato che proprio il palco che ha consacrato la band, li veda divisi quest’anno: prima la performance del frontman, ormai proiettato nella carriera da solista, che ha presentato il suo nuovo progetto e omaggiato Lucio Dalla, stasera l’arrivo della bassista dei Maneskin al fianco della storica band.

A rivelare la presenza di Victoria sul palco dell’Ariston assieme ai Duran Duran è stata per prima Selvaggia Lucarelli sulle sue storie di Instagram e sulla sua newsletter “Vale tutto”. La giornalista ha riferito che Victoria, che sta intraprendendo una carriera anche come dj dopo la pausa con i Maneskin, sarebbe stata “avvistata” in un hotel della città dei fiori.

Il motivo? “Sarebbe qui per suonare con i Duran Duran, ovvero gli ospiti più attesi di stasera (giovedì, ndr)” scrive Lucarelli. Di fatto De Angelis aveva già collaborato con la band nel 2023, quando è stata coinvolta nella cover di Psycho Killer dei Talking Heads.