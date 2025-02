Sanremo 2025, la serata di cover e duetti in diretta

Roma, 14 febbraio 2025 – La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 è dedicata alle cover e ai duetti, quest'anno aperti anche agli incroci tra gli artisti in gara. Qui la scaletta con gli orari dei cantanti minuto per minuto. La classifica finale, decisa da televoto (34%), radio (33%) e sala stampa (33%), determinerà il vincitore della serata, risultato che però non incide sul verdetto finale si sabato sera. A fianco di Carlo Conti, co-conduttori Mahmood (due volte vincitore del Festival, nel 2019 con Soldi e nel 2022 in coppia con Blanco con Brividi) e Geppi Cucciari, che è già salita sul palco dell'Ariston nel 2012, con Gianni Morandi. Ospite a sorpresa Roberto Benigni.

Carlo Conti e Geppi Cucciari (Ansa)

La serata in diretta