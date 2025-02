Orari seconda serata Sanremo 2025: quando inizia e a che ora finisce il Festival stasera

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Dopo il successo della prima serata di Sanremo 2025, che ha registrato il 65,3% di ascolti, tutto è pronto per la seconda, come sempre in diretta dal teatro Ariston. A fianco di Carlo Conti questa volta ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Carlo Conti

La seconda serata del Festival comincerà alle 20.40 e sarà trasmessa su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2. L'appuntamento sanremese inizierà però dieci minuti prima, alle 20.30, con il Prefestival condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. Presente anche la giovane attrice Mariasole Pollio, speciale 'inviata' all'Ariston. Saranno loro a introdurre il pubblico allo spettacolo della serata, con interviste, curiosità e tanto altro.

Alle 20.40, dunque, avrà inizio l'appuntamento vero e proprio: risalirà sul palco metà dei partecipanti, pronti a ripresentare la canzone con cui sono in gara, che sarà valutata questa sera dal televoto e dalla giuria delle radio. Ieri, infatti, a esprimersi è stata solo la sala stampa.

Non solo: al via oggi anche la gara delle Nuove Proposte, organizzata in due 'duelli' diretti i cui vincitori andranno alla finale di domani. A sfidarsi saranno Alex Wyse con 'Rockstar', Maria Tomba con 'Goodbye (Voglio good vibes)', Settembre con 'Vertebre', e Vale LP e Lil Jolie con 'Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore'. A emettere il verdetto saranno il televoto (34%), la sala stampa (33%) e la giuria delle radio (33%).

Spazio anche agli ospiti: saliranno sul palco Damiano David, i cast di 'Follemente', 'Belcanto' e 'Champagne' e Carolina Kostner come ambasciatrice di Milano-Cortina 2026. A loro si aggiunge BigMama, in diretta dal Suzuki Stage di piazza Colombo.

Alle 23.55 è prevista un'interruzione: la linea passerà al TG1, per un'edizione che dovrebbe comunque concludersi entro sessanta secondi. Alle 23.56 si tornerà dunque all'Ariston.

Difficile prevedere l'ora in cui la seconda serata finirà: certo è che ieri Carlo Conti è stato particolarmente celere, chiudendo prima del previsto e con 40 minuti d'anticipo rispetto alla prima serata dello scorso anno, quando a condurre c'era Amadeus. Il palinsesto Rai stabilisce che alle 1.10 inizi il Dopofestival presentato da Alessandro Cattelan, ma bisognerà tenere conto dei potenziali imprevisti della diretta.