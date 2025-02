Programma prima serata Sanremo 2025: attesa per lo show di Jovanotti. Conduttori e cosa vedremo all’Ariston

Sanremo, 11 febbraio 2025 – L’attesa è finita: poche ore e, finalmente, le luci dell’Ariston si accenderanno per la 75esima edizione di Sanremo. Il regno di Carlo Conti, dopo 5 Festival condotti da Amadeus, sta per iniziare e non stiamo più nella pelle. La diretta inizierà alle 20:40 su Rai 1 e il programma di questa sera promette di non deludere.

I co-conduttori dell’esordio

Come già noto, per ogni serata il Direttore artistico e padrone di casa ha scelto di avere accanto dei diversi co-conduttori. Per questa sera toccherà a due amici: Antonella Clerici (al suo quarto Festival) e Gerry Scotti, al primo Sanremo della sua vita.

Jovanotti a Sanremo 2025

Chi canterà questa sera

Per la serata inaugurale vedremo sul palco i 29 big al completo che partecipano alla competizione. Gli artisti presenteranno, per la prima volta dal vivo, il brano con cui prendono parte alla gara. L’ordine di uscita dei concorrenti è stato reso noto questa mattina in conferenza stampa e ricalcherà quella delle prove generali di ieri sera.

Chi vota questa sera

Per la prima serata del Festival 2025 voterà solo una delle tre giurie di Sanremo: quella composta dalla sala Stampa, tv e web. Al termine di tutte le esibizioni e della sessione di voto, saranno rese note unicamente le prime cinque posizioni della classifica provvisoria della serata.

Gli ospiti

Oltre a tutti i cantanti in gara, questa sera vedremo sul palco dell’Ariston anche le cantanti Noa e Mira Awad – un’artista israeliana e una palestinese – che intoneranno ‘Imagine’ di John Lennon. Sarà al Festival anche Jovanotti che ieri sera, proprio di fronte alle porte del teatro, ha infiammato la folla con le prove del suo spettacolo.

Quando e dove vedere Sanremo 2025

Lo show partirà su Rai1 alle 20:30 con il Primafestival condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. La diretta all’Ariston inizierà attorno alle 20:40. All’1:30 Carlo Conti passerà la linea al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.