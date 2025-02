Il programma della finale di Sanremo 2025: cosa succederà nella quinta serata del Festival

Sanremo, 15 febbraio 2025 – Passata la serata delle cover, che quest’anno ha superato il 70% di share, Sanremo è ormai in dirittura d’arrivo. Questa sera, infatti, scopriremo chi trionferà all’Ariston nel 75esimo Festival della canzone italiana, il primo dell’era Carlo Conti dopo il grande successo di Amadeus. Ecco cosa aspettarci da questa finale.

I co-conduttori della puntata di sabato 15 febbraio

La quinta serata del Festival vedrà una conduzione molto ‘istituzionale’: Carlo Conti sarà accompagnato da Alessia Marcuzzi, che lo scorso anno con Fiorello era stata alla co-conduzione del programma post-Sanremo, e Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, dopo i mesi di lavoro a Sanremo Giovani e le nottate dedicate al Dopofestival, arriva finalmente all’Ariston.

Carlo Conti e Alessia Marcuzzi durante la conferenza della finale di Sanremo 2025

Chi canterà questa sera

Si tratta della serata finale e, dunque, ci saranno tutti i big a esibirsi con i loro brani in gara. L’ordine di uscita non è ancora noto ma, per riepilogo, questi sono tutti gli artisti che partecipano al Festival:

Achille Lauro - Incoscienti giovani

- Incoscienti giovani Bresh - La tana del granchio

- La tana del granchio Brunori Sas - L'albero delle noci

- L'albero delle noci Clara - Febbre

- Febbre Coma_Cose - Cuoricini

- Cuoricini Elodie - Dimenticarsi alle 7

- Dimenticarsi alle 7 Fedez – Battito

– Battito Francesca Michielin - Fango in paradiso

- Fango in paradiso Francesco Gabbani - Viva la vita

- Viva la vita Gaia - Chiamo io chiami tu

- Chiamo io chiami tu Giorgia - La cura per me

- La cura per me Irama – Lentamente

– Lentamente Joan Thiele – Eco

– Eco Lucio Corsi - Volevo essere un duro

- Volevo essere un duro Marcella Bella - Pelle diamante

- Pelle diamante Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

- Tra le mani un cuore Modà - Non ti dimentico

- Non ti dimentico Noemi - Se t'innamori muori

- Se t'innamori muori Olly - Balorda nostalgia

- Balorda nostalgia Rkomi - Il ritmo delle cose

- Il ritmo delle cose Rocco Hunt - Mille vote ancora

- Mille vote ancora Rose Villain - Fuorilegge

- Fuorilegge Sarah Toscano - Amarcord

- Amarcord Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

- La mia parola Serena Brancale - Anema e core

- Anema e core Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

- Quando sarai piccola The Kolors - Tu con chi fai l'amore

- Tu con chi fai l'amore Tony Effe - Damme 'na mano

- Damme 'na mano Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Chi vota questa sera

Per la serata finale interverranno tutte le giurie. Ciascun circuito di voto influirà sul risultato finale con queste percentuali: sala Stampa, tv e Web (33%); giuria delle radio (33%) e televoto (34%).

Dopo la prima sessione di voto verrà resa nota la classifica definitiva che comprende i voti di tutte delle serate (esclusa quella dei venerdì) ma solo dal ventinovesimo al sesto posto. I cinque artisti in top5 saranno annunciati, come sempre, in ordine sparso. Solo su di loro si aprirà una seconda sessione di voto (con le solite percentuali: sala Stampa, tv e Web 33%; giuria delle radio 33% e televoto 34%). Solo alla fine di questa seconda sessione di voto sarà eletto il vincitore di Sanremo 2025.

A tutti gli artisti verrà assegnato un codice nel corso della serata. Quando si aprirà la seconda sessione di voto dedicata solo ai finalisti verrà assegnato un nuovo codice a ciascuno di loro. È possibile votare con un SMS da telefono cellulare al numero 475 475 1 oppure con una chiamata dal telefono fisso al numero 894 001. Ogni apparecchio telefonico può esprimere un massimo di 3 voti per serata al costo di 0,50 centesimi.

Gli ospiti

Vanessa Scalera, protagonista della serie ‘Imma Tataranni’ che andrà in onda su Rai1 a partire da domenica 23 febbraio sarà una degli ospiti della finale.

Toccherà, poi, ad Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che lo scorso 1 dicembre ha avuto un malore sul campo nella partita contro l’Inter.

Antonello Venditti riceverà, infine, il premio alla carriera proprio nel corso della quinta serata all’Ariston.

Cosa è successo nella quarta serata

La serata delle cover è sempre una grande festa e quest’anno, forse, lo è stata un po’ di più visto che, da regolamento, si trattava di una gara parallela che non influirà sulla vittoria finale del Festival. Proprio in virtù di questo spirito un po’ più rilassato, anche il Direttore artistico Carlo Conti si è lasciato andare a commenti sui brani e a momenti di divertimento. In apertura Roberto Benigni ha regalato una parentesi di satira arguta e diretta e anche un po’ di pepe a questo Festival e, nel corso della serata, ci ha pensato anche Geppi Cucciari, con la sua solita pungente ironia, a colorare il palco dell’Ariston di sketch e battute. La performance di Mahmood, invece, ha lasciato tutti a bocca aperta e con la consapevolezza di avere di fronte un artista degno dei grandi palchi internazionali. I brani in gara tra le cover, inutile dirlo, erano tutti dei grandi successi e, alla fine, il podio è stato conquistato da tre esibizioni diverse ma ugualmente intense: bronzo per Fedez e il suo personale racconto scritto su ‘Bella Stronza’ di Masini, argento per il mondo onirico e magico di Lucio Corsi e Topo Gigio con ‘Il blu dipinto di blu’ e vittoria per Giorgia e Annalisa, vocalità perfette su ‘Skyfall’ di Adele. E adesso la finale, chi vincerà Sanremo?