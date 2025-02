Sanremo 2025: il programma completo delle cinque serate

Sanremo, 10 febbraio 2025 – Gli appassionati di musica e di Sanremo 2025 non stanno più nella pelle: il Festival è ormai alle porte e l’attesa, come ogni anno, è tanta. Mentre si aspetta di poter ascoltare finalmente i 29 brani in gara eseguiti live sul palco dell’Ariston, ogni altra notizia che riguarda il mondo dello spettacolo sembra essere scomparsa per lasciare spazio alle indiscrezioni sull’evento principe dei palinsesti televisivi invernali. Si cercano gossip che riguardano i concorrenti, si prova a indovinare quale dei co-conduttori regalerà lo sketch più memorabile e si ipotizzano persino stylist e case di Moda che vestiranno i protagonisti della kermesse nel corso delle serate. Ecco, quindi, un breve recap di chi e cosa vedremo sul palco puntata dopo puntata.

Sommario

La serata inaugurale del Festival di Sanremo vedrà ad accendere le luci dell’Ariston, ovviamente, il Direttore artistico Carlo Conti che ha voluto accanto – per il suo nuovo esordio – due amici come co-conduttori: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Nel corso della puntata si esibiranno tutti e 29 i concorrenti che presenteranno per la prima volta i loro brani in gara e a votare sarà la sala stampa, web e tv. Gli ospiti della serata saranno Noa e Mira Awad, le due artiste (una israeliana e l’altra palestinese) che intoneranno Imagine di John Lennon, e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. In diretta dal Suzuki stage che si trova in piazza Colombo a Sanremo ci sarà invece l’esibizione di Raf.

Per la seconda serata i co-conduttori accanto a Conti saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. I big a esibirsi saranno solo la metà di quelli in gara e, questa volta, a votare saranno il pubblico da casa e la giuria delle radio. Nell’arco della puntata, ci saranno anche le esibizioni dei 4 artisti provenienti da Sanremo Giovani. Loro saranno giudicati da tutte e tre le giurie e, al termine della gara, passeranno alla puntata successiva i due finalisti di categoria. I superospiti saranno il frontman dei Maneskin, Damiano David e il cast del film ‘Follemente’ di Paolo Genovese (Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria). Sul Suzuki Stage si esibirà, invece, Big Mama.

Nel corso della terza serata, saranno tre donne ad accompagnare il padrone di casa come co-conduttrici: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Il meccanismo della gara dei big sarà lo stesso della serata precedente: si esibirà la restante metà degli artisti e saranno giudicati dal pubblico da casa e dalle radio. Saranno all’Ariston anche i 2 finalisti della categoria Nuove Proposte e, nel corso della puntata, grazie al voto delle tre giurie, sarà eletto il vincitore di Sanremo giovani. Gli ospiti all’Ariston saranno i Duran Duran e i ragazzi di ‘Mare Fuori 5’, oltre che Iva Zanicchi, a cui sarà consegnato il premio alla carriera. In diretta sul Suzuki Stage ci sarà Ermal Meta.

La puntata di venerdì 14 febbraio è dedicata alle cover e ai duetti. Carlo Conti avrà al suo fianco Mahmood e Geppi Cucciari come co-conduttori e i 29 big in gara si esibiranno su alcuni brani famosi della discografia italiana e internazionale, accompagnati da alcuni artisti ospiti. Alla fine della puntata le tre giurie eleggeranno il vincitore della gara delle cover. La classifica della serata non influenzerà quella definitiva della gara principale. In piazza Colombo si esibiranno Benji e Fede.

Per la finale, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan saranno accanto a Carlo Conti. Gli ospiti della serata saranno l’attrice Vanessa Scalera, il calciatore Edoardo Bove e Antonello Venditti a cui sarà consegnato il secondo premio alla carriera di Sanremo 2025. Sul Suzuki stage ci sarà Tedua. Per quanto riguarda la gara, i 29 big si esibiranno tutti con i loro brani originali e le tre giurie determineranno la classifica finale dei posti che vanno dal 29 al 6. I primi 5 classificati non saranno annunciati in ordine di arrivo e, solo per loro, le tre giurie voteranno ancora. Al termine della seconda trance di voto si eleggerà il vincitore di Sanremo 2025.

A partire dall’8 febbraio e fino al 15 va in onda, dopo il TG1 delle 20:00 il Primafestival. I conduttori sono Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Insieme a loro anche il duo comico dei Sansoni.

Il Dopofestival in onda dall’11 al 14 febbraio sarà, invece, il regno di Alessandro Cattelan che avrà accanto Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo ma anche Alessandra Celentano come ospite fissa.