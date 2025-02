Noemi ed Elodie legate da un insolito destino

Noemi torna al Festival di Sanremo e lo fa con un brano dal titolo evocativo: ‘Se ti innamori muori’. Quella a Sanremo 2025 è per lei l’ottava partecipazione al Festival. Ottava nell’arco di 15 anni, praticamente una volta ogni due edizioni l’abbiamo vista sul palco del Teatro Ariston. Un rapporto particolare e molto stretto, quello della cantautrice romana con il Festival della canzone italiana.

Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è diventata famosa capitalizzando nel migliore dei modi la vetrina di X Factor 2. Era il 2009 e a vincere quell’edizione era stato Matteo Becucci. Noemi non era neppure arrivata alla finale del talent show. Così come, nella medesima edizione del programma, era successo anche a Elodie. Quelle che sarebbero solo pochi anni dopo diventate due delle stelle più luminose della musica italiana non hanno raggiunto neppure la fase finale di X Factor. Questo a testimonianza del fatto che spesso – vedi il caso di Lorenzo Licitra, arrivato primo davanti ai Maneskin proprio a X Factor ma protagonista di una sorte decisamente differente – non conta soltanto vincere. Anzi, a volte la vittoria non certifica di certo un successo annunciato.

Eppure proprio dal talent show musicale è di fatto partita la carriera musicale di Noemi, visto che da quel momento il grande pubblico ha imparato a conoscerla. Noemi che a oggi ha all’attivo sette album e una serie di singoli che sono entrati di diritto nel patrimonio musicale italiano. Basti pensare a ‘Vuoto a perdere’, ‘Glicine’, ‘Sono solo parole’, ‘Briciole’, ‘Per tutta la vita’.

Sulla vita privata, Noemi è sempre stata molto riservata. Quello che si sa di lei è che dal 2018 è sposata con il musicista polistrumentista Gabriele Greco. La sua vita privata è però avvolta dal massimo riserbo. Noemi, infatti, non ama particolarmente parlare della propria intimità e tutela la propria vita.