Jovanotti show a Sanremo, l’abbraccio con Tamberi e il ricordo di Sammy Basso

Sanremo, 11 febbraio 2025 - E' Jovanotti show a Sanremo: il grande cantante toscano non ha deluso e ha contagiato l'Ariston e gli spettatori a casa con un medley di alcune delle sue canzoni più note. Non solo: Jovanotti ha letteralmente invaso le strade di Sanremo: tamburi per le strade, al porto, al forte Santa Tecla e sui balconi delle abitazioni hanno accompagnato le note di 'L'ombelico del mondo'.

Dopo, l'artista ha fatto il suo ingresso all'Ariston, mentre alle sue spalle si esibivano dieci ballerini di Bollywood. Ma il momento più eclatante della performance è stato l’ingresso in sala, il bagno di pubblico in platea e l’abbraccio con i fan. La colonna sonora non poteva che essere 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang'. Poi, dal palco Jovanotti ha continuato con 'I Love You Baby', 'Fuorionda' e 'A te'.

"Non si può venire qui a fare queste cose - ha esordito visibilmente emozionato rivolgendosi a Conti - troppa adrenalina. Per me è un festival speciale, sono felice di essere qua". Dopo aver salutato la figlia Teresa, seduta in mezzo al pubblico, Jovanotti ha ricordato che il Festival è per gli italiani "come Natale, Pasqua e Capodanno": "La musica prima di essere una gara, è una passione, che unisce un paese intero", ha spiegato.

Jovanotti è apparso molto in forma dopo l'infortunio: a luglio, mentre si trovava a Santo Domingo, si era rotto la clavicola e il femore. "Sono titanico, bionico, sono anche un po' fotonico, ma soprattutto felice di essere qui".

Il cantante ha poi condiviso il palco con l'altista azzurro Gianmarco Tamberi, che ha annunciato di voler continuare a competere almeno fino alle olimpiadi di Los Angeles 2028, nonostante la delusione di aver mancato per un soffio il suo obiettivo a Parigi.

Jovanotti ha dedicato quindi un pensiero a Sammy Basso, l'attivista veneto che ha speso la sua breve vita sensibilizzando sul terma delle malattie rare come la 'sua' progeria. "Veniva ai miei concerti, lo tenevo in braccio, la gente impazziva - ha raccontato - sembrava portassi sul palco una rockstar". Infine, un'ultima canzone: 'Un mondo a parte', contenuta nel suo ultimo album 'Il corpo umano'.