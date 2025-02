Chi è Joan Thiele, l’outsider di Sanremo che piace a Elisa

Joan Thiele è l’emblema del concetto di cantautrice poliedrica. Dal 2016, anno del suo primo vero singolo ‘Save me’, a oggi la cantautrice ha esplorato una serie di generi musicali. Dimostrando di riuscire a stare molto comoda in tutti. La parola d’ordine per questa cantautrice e produttrice è “contaminazione”. Al Festival di Sanremo 2025 è in gara fra i Big con la canzone ‘Eco’.

Una contaminazione che le deriva sicuramente da una cultura musicale fatta di grandi nomi - Mina, Joni Mitchell, Lauryn Hill, Ornella Vanoni e Piero Piccioni, su tutti -, ma anche dai numerosi viaggi in giro per il mondo. Soprattutto in Sudamerica, visto che il padre, svizzero con origini colombiane, vive in Colombia con il fratello di Joan. La stessa cantautrice, nata a Desenzano del Garda 32 anni fa, è andata spesso in Colombia negli ultimi anni. E proprio il Sudamerica l’ha ispirata anche nella realizzazione di diverse canzoni. Italia e Colombia si percepiscono molto nella sua produzione musicale, così come si percepisce anche l’influenza degli anni vissuti a Londra, dove Joan Thiele abitava insieme al fidanzato. Proprio la rottura con il compagno dell’epoca ha portato l’artista bresciana a tornare in Italia. E la ringraziamo, visto che probabilmente questo rientro - e, anche se non è signorile da augurare, le sofferenze che sono derivate dalla fine di questa storia d’amore - ha indirizzato la sua produzione artistica verso la lingua italiana.

Anche se, va sottolineato, che ‘Save me’ e ‘Taxi driver’ sono due brani di grande qualità. La canzone di Joan Thiele con il maggior numero di stream online è tuttavia ‘Senza fiato’, con Mace e Venerus. Proprio questo brano del 2021 ha catturato l’attenzione di Elisa, che ha definito Joan Thiele “una voce da tenere d’occhio”.

Quella di Joan Thiele è sempre rimasta una produzione abbastanza di nicchia e fuori dal mainstream, ma a darle una certa visibilità è stata la vittoria del David di Donatello nel 2023 per ‘Proiettili’, la colonna sonora del film ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa’ con Elodie.