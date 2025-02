Irama, un veterano di Sanremo tra dischi di platino e tanto gossip

Roma, 11 febbraio 2025 – Con già cinque esperienze sanremesi e ben 53 dischi di platino conquistati, Irama torna sul palco del Festival 2025 un anno dopo essere diventato il secondo artista con più copie vendute certificate nella storia della kermesse (il primo è il cantante Mahmood). Quest'anno il suo brano si chiama 'Lentamente' e nella serata cover il cantautore calcherà il palco dell'Ariston con al suo fianco la collega Arisa.

Chi è Irama

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, nasce a Carrara il 20 dicembre 1995. All’età di 8 anni si trasferisce con la famiglia a Monza, dove muoverà una decina di anni dopo i suoi primi passi in ambito musicale. Il nome d’arte che sceglie per la sua carriera artistica ha un duplice significato: è l’anagramma di “Maria”, suo secondo nome, ma vuol dire anche “ritmo” in lingua malese.

La carriera musicale

Ne 2014 Irama pubblica i suoi primi singoli, ‘Amore mio’, ‘Per te’ ed ‘E’ andata così’, in collaborazione con Valerio Sgargi. L’anno successivo collabora invece con il due Benji & Fede, con cui incide ‘Fino a farmi male’.

La svolta arriva lo stesso anno, quando il giovane cantante , con il brano ‘Cosa resterà’, scritto a quattro mani con Giulio Nenna, è uno degli otto vincitori di Sanremo Giovani ed accede quindi alla gara della 66esima edizione del Festival di Sanremo, nella sezione ‘Nuove Proposte’. Irama si classifica settimo, dopo aver perso la sfida eliminatoria contro Ermal Meta. Alla partecipazione alla kermesse segue la pubblicazione del primo album, intitolato semplicemente ‘Irama’. Il secondo singolo estratto dall’album, ‘Tornerai da me’, viene certificato Disco d’Oro.

Dopo un anno di silenzio, nel 2017 Irama torna sulle scene musicali con il singolo ‘Mi drogherò’, in concorso nella categoria ‘Big’ al Summer Festival di Roma. Nell’autunno dello stesso anno, Irama entra nel talent show ‘Amici di Maria De Filippi’, dove riesce ad accedere alla fase serale. Il programma gli permette di affermarsi definitivamente nel panorama musicale italiano. Nel corso della partecipazione, ha inciso alcuni brani inediti come ‘Che vuoi che sia’, ‘Che ne sai’, ‘Un respiro’ e ‘Voglio solo te’. Il giovane esce vincitore dall’edizione. Il brano ‘Nera’, anch’esso presentato durante la trasmissione, viene certificato quadruplo disco di platino e diventa il tormentone estivo del 2018. Lo stesso anno Irama pubblica anche l’EP ‘Plume’, che scala la vetta delle classifiche. Sempre nel 2018 Irama partecipa nuovamente al Summer Festival ed apre tre tappe italiane del ‘Fatti sentire World Wide Tour’ di Laura Pausini.

Nell’autunno del 2018 esce il secondo album del cantante, ‘Giovani’, che esordisce alla prima posizione della classifica Fimi. Ne 2019 poi Irama partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo, con il brano ‘La ragazza con il cuore di latta’, ispirato alla storia vera di Martina Nasoni, giovane che soffre di un disturbo cardiaco congenito e che per questo porta un pacemaker. Il cantautore ha raccontato di aver conosciuto questa giovane donna in Salento e di essere rimasto colpito dal suo passato molto toccante. Irama si classifica nuovamente settimo. Al termine della kermesse esce ‘Giovani per sempre’, riedizione dell’album precedente. All’inizio dell’estate del 2019 esce il singolo ‘Arrogante’, che a cinque giorni dall'uscita registra già due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

Nella primavera del 2020 l’artista partecipa alla prima edizione di ‘Amici speciali’, talent show spin-off di ‘Amici’, dedicata alla raccolta fondi per la Protezione Civile per l’emergenza legata alla pandemia di Covid-19. L’anno successivo Irama partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo, con il brano ‘La genesi del tuo colore’. Tuttavia, dal momento che uno dei suoi collaboratori è risultato positivo al Covid, il cantautore può prendere parte alla gara solo tramite un filmato preregistrato delle prove con l’orchestra. Nonostante questo, ottiene il quinto posto nella classifica finale. Così, Irama è diventato il 2º artista, dopo Claudio Villa nell'edizione del 1955, ad aver partecipato al Festival senza cantare dal vivo durante la gara.

L’anno successivo il giovane artista partecipa nuovamente alla kermesse con il brano ‘Ovunque sarai’, dedicato alla nonna Adriana, che il cantante ha perso pochi anni prima. Irama si classifica quarto nella 72esime edizione del Festival di Sanremo. A seguito del festival, esce l’album ‘Il giorno in cui ho smesso di pensare’, dal quale viene estratto anche il singolo ‘5 gocce’, in duetto con Rkomi. E con il collega rapper Irama pubblica anche un joint album nell’estate del 2023, intitolto ‘No Stres’, a cui segue un tour nei palazzetti.

Nel 2024 Irama partecipa per la quinta volta a Sanremo, con il brano ‘Tu no’, e si classifica al quinto posto della graduatoria finale. Nel maggio dello stesso anno ha pubblicato il singolo Galassie presentato in anteprima al suo primo concerto all'Arena di Verona. Quest’anno parteciperà alla 75esima edizione del Festival con il brano ‘Lentamente’.

Vita privata

La vita privata di Irama è stata sicuramente molto chiacchierata, soprattutto in relazione ai suoi legami amorosi. Durante il programma ‘Amici’ si vociferava di una sua relazione con Nicole Vergani, che sembra però non essere stata portata avanti al di fuori della trasmissione. Poi il giovane si è legato sentimentalmente all’influencer Giulia Tascione, con cui avrebbe avuto una relazione duratura, di cui però non si è mai saputa la fine effettiva. E questo avrebbe portato Tascione a rimanere scioccata quanto la ballerina Ana Yanirsa quando, nel 2019, la rivista Chi paparazza Irama insieme all’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ Giulia De Lellis. La fidanzata dell’epoca sembrava essere la ballerina, ma anche Tascione postò stories lamentandosi del tradimento del cantante con De Lellis.

La relazione con l’ex corteggiatrice, però, dura poco e in seguito Irama si lega a Victoria Stella Doritou, con cui rimane fino al 2022 e pare che, nel 2023, abbia avuto un altro flirt con la modella Khady Gueye. Dallo scorso anno molti rumors affermano che l’artista abbia una storia con la collega venezuelana Elena Rose.