Lil Jolie e Vale LP: chi sono le 'ragazze della Valle', per la prima volta a Sanremo

Roma, 10 febbraio 2025 - Le “ragazze della Valle”, come si definiscono Lil Jolie e Vale LP, hanno conquistato il palco dell’Ariston grazie alla loro partecipazione a Sanremo Giovani con il brano ‘Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore’ e partecipano in coppia al Festival di Sanremo 2025.

Lil Jolie e Vale LP (Instagram)

Le due conterranee casertane, anche se amiche da ben otto anni, non sono sempre state un duo: l’esperienza condivisa durante un Erasmus ha fatto nascere il loro legame, ma i rispettivi percorsi musicali sono stati separati. Almeno fino al momento in cui Sanremo le ha unite.

Chi sono Lil Jolie e Vale LP

Angela Ciancio (Lil Jolie) e Valentina Sanseverino (Vale LP), rispettivamente nate nel 1999 e nel 2000, sono entrambe originarie della provincia di Caserta. Ed entrambe iniziano a muovere i primi passi nel mondo della musica pubblicando alcune demo su Soundcloud.

Chi è Vale LP

Vale LP partecipa nel 2021 al talent show X Factor, dove viene scelta, grazie al brano inedito ‘Cheriè’ presentato alla selezioni, dalla giudice Emma Marrone che la guida fino al terzo live, quando la giovane artista viene eliminata. Alla fine del 2023 la cantautrice partecipa per la prima volta e in solitaria a Sanremo Giovani, gareggiando con il pezzo ‘Stronza’, ma non viene scelta per gareggiare tra i Big. Nel 2024 Valentina pubblica il suo primo album, ‘Guagliona’, in cui compare anche l’amica e collega Lil Jolie nel brano che dà il nome alla raccolta. Dal punto di vista artistico, il sound di Vale LP fonde elementi hip-hop e cantautorali, arricchendosi di riferimenti alla cultura popolare napoletana e romana e di influenze che spaziano dal soul all’R&B, fino al funk.

Chi è Lil Jolie

Lil Jolie, il cui nome d’arte è un omaggio all’attrice Angelina Jolie, di cui Angela Ciancio è diventata fan dopo aver visto Ragazze interrotte, inizia la sua carriera musicale attirando l’attenzione di Close Liste, produttore sei Tauro Boys, grazie alle demo che pubblica su SoundCloud. Da lì nasce una collaborazione che segna una svolta nel suo percorso musicale, con il supporto di Vipra nella scrittura dei testi. Nel 2019 Angela pubblica il primo singolo ufficiale, ‘Farsi Male’, che segna il suo ingresso nella scuderia Warner Music. Seguono il brano ‘Diamanti’ e collaborazioni, tra il 2020 e il 2022 con Zollo e Pretty Solero, Irbis37, Ketama126, Carl Brave. Nel 2022 Lil Jolie pubblica il suo primo EP, ‘Bambina’. Il 2023 segna una nuova tappa nel suo percorso artistico: la partecipazione al talent show 'Amici', un’esperienza che le permette di ampliare il proprio pubblico e consolidare la sua carriera. All’interno della scuola del talent, il percorso della cantautrice è stato caratterizzato da alti e bassi. Entrata come una delle allieve più promettenti e tra le favorite alla vittoria, la giovane artista campana ha dovuto affrontare numerosi ostacoli, tra cui blocchi emotivi e difficoltà interpretative. Nonostante questo, Angela è riuscita a raggiungere la fase serale del programma. Lo stile musicale di Lil Jolie unisce il cantautorato italiano tradizionale al mondo rock, elettronico, urban e con influenze del pop francese.