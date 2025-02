Gaia: dai talent show al palco di Sanremo 2025, passando per le hit estive

Roma, 10 febbraio 2025 – Classe 1997, italo-brasiliana, più di 1.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify: Gaia, all’anagrafe Gaia Gozzi, parteciperà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Chiamo io, chiami tu’. Già lo scorso anno era comparsa sul palco dell’Ariston nella serata “cover”, al fianco della cantante in gara Big Mama e in compagnia di Sissi e La Nina con una reinterpretazione di ‘Lady Marmalade’. Ma aveva anche già partecipato tra i Big di Sanremo nel 2021, con ‘Cuore Amaro’, classificandosi al 19esimo posto. Reduce di un’estate in vetta alle classifiche grazie al tormentone ‘Sesso e samba’, che l’ha vista duettare con il trapper Tony Effe (anche lui in gara al Festival della Canzone), ha promesso di portare sul palco “emozione e vibes” nell’intervista seguita alle prime prove con l’orchestra.

Chi è Gaia

Nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, nel 1997, ma cresciuta a Viadana, in provincia di Mantova, Gaia Gozzi ha sia la cittadinanza italiana che quella brasiliana, grazie alla mamma, e parla fluentemente portoghese. E' legata sentimentalmente dal 2021 al produttore musicale Orang3, all'anagrafe Daniele Dezi.

Gaia inizia a farsi conoscere nel panorama musicale italiano nel 2016 quando, a 19 anni, partecipa alla decima edizione del talent show 'X Factor'. In questa occasione Gaia arriva in finale e si classifica seconda. Dopo questa esperienza, pubblica il suo primo EP ‘New Dawns’, composto per la maggior parte di cover con l’eccezione del singolo che dà il nome alla raccolta, certificato Disco d’Oro. A questa esperienza televisiva ne segue un’altra nel 2019, nel talent show 'Amici', nel corso del quale scrive e compone diversi brani, confluiti poi nell'album 'Genesi', pubblicato il 20 marzo 2020. Anche in questo caso la giovane cantante arriva in finale e riesce anche ad ottenere la vittoria.

Nel 2021 Gaia partecipa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Cuore amaro', classificandosi al 19esimo posto. In questo periodo iniziano le collaborazioni con artisti e artiste del mondo rap e hip hop, come Madame, con cui collabora nella traccia 'Luna', Rkomi, nel brano 'Mare che non sei', Carl Brave, Night Skinny, Ernia, Mecna.

Alla fine del 2023 la cantante fa il suo esordio nel mondo del cinema, in occasione dell'uscita del lungometraggio Disney 'Wish', in cui Gaia doppia la protagonista Asha, anche - ovviamente - nelle parti cantate.

Nel 2024 la giovane torna sul palco dell'Ariston in occasione della serata cover, accompagnando - insieme a Sissi e La Nina - la cantante in gara Big Mama. Il quartetto tutto al femminile ha proposto una reinterpretazione del brano 'Lady Marmalade' intitolata 'Fa strano'. Nell'estate dello stesso anno collabora con Tony Effe nel brano 'Sesso e samba', che diventa un vero e proprio tormentone estivo, certificato singolo multiplatino. Grazie a questa traccia Gaia vince il premio Fimi Power Hits Estate 2024 e il premio Hitmaker dell'anno di Billboard Italia Women in Music.

Nella produzione musicale di Gaia si mescolano influenze dalla musica latino-americana, dal pop e dall’urban e i suoi riferimenti sono artiste di livello internazionale come Nina Simone, Beyoncé, Lorde. Al momento l'artista ha pubblicato due album: 'Genesi' nel 2020 e 'Alma' nel 2021.