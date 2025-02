Sanremo 2025, serata finale: la diretta minuto per minuto. Attesa per il vincitore del Festival

20:01

Conte dà il via al televoto e lancia il primo big: Michielin

Rientrando dopo l'esibizione di Gabry Ponte, Carlo Conti apre il televoto per il pubblico da casa, per la sala stampa, Tv e Web e per le radio. Poi scherza sull'orario: "Siamo in ritardo. No, non è vero. Siamo in anticipo di un minuto". Quindi lancia il primo cantante in gara: Francesca Michielin.