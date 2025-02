Sanremo 2025 in diretta dalle 20.45: stasera il vincitore dei Giovani. Arrivano i Duran Duran

Sanremo, 13 febbraio 2025 – E’ tempo del primo verdetto a Sanremo 2025. In questa terza serata – che seguiamo in diretta qui sotto – sapremo infatti il nome del vincitore della categoria ‘giovani’. La sfida tra i due finalisti delle ‘nuove proposte’, Alex Wyse e Settembre, andrà in scena a notte inoltrata, secondo la scaletta ufficiale diffusa dalla produzione Rai. Ma prima ecco la gara dei ‘big’: tornano sul palco oggi dopo l’esordio nella prima serata, i 14 cantanti che ieri non si sono esibiti. Apre Clara, seguita da Brunori Sas, chiude Gaia preceduta da Gabbani. Tra una performance e l'altra spazio allo spettacolo, orchestrato dal padrone di casa Carlo Conti che finora ha messo in saccoccia un bel gruzzolo di ascolti. Con lui stavolta un trio tutto al femminile composto da Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lamborghini. Capitolo ospiti: dal mondo della fiction Rai arrivano i protagonisti di Mare Fuori ma l’attesa è tutta per lo show dei Duran Duran che hanno una bassista d’eccezione: Victoria De Angelis dei Maneskin. Dopo il tuffo negli anni ‘80 un altro momento amarcord con Iva Zanicchi che riceve il premio alla carriera. La fine della trasmissione è prevista per le 01.15. Ma prima la lettura della classifica provvisoria, al solito in versione top 5, votata al 50% dal pubblico da casa e dalla giuria delle radio.

La terza serata in diretta

Carlo Conti conduce Sanremo 2025 (Ansa)