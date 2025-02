La nuova classifica di Sanremo 2025 e come è andata la terza serata

Sanremo, 14 febbraio 2025 - E anche la terza serata del Festival di Sanremo 2025 si è conclusa in ordine e soprattutto in tempo, la firma inconfondibile di Carlo Conti. Al suo fianco questa volta un trio tutto al femminile: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Si sono esibiti per la seconda volta i restanti 14 cantanti in gara. Non solo: ha avuto luogo anche la finale della sezione Nuove Proposte, nella quale ha trionfato Settembre con 'Vertebre'.

Carlo Conti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa sul palco del Festival di Sanremo 2025 (Ansa)

Le co-conduttrici

Impeccabili, ognuna nel proprio 'personaggio' che tutti amiamo e conosciamo, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. La prima ha 'inaugurato' la sua esperienza sanremese ricordando la vittoria a miss Italia 2008, dove a incoronarla fu proprio Carlo Conti. Da lì una carriera che l'ha portata alle stelle dello showbiz italiano. Visibilmente emozionata Lamborghini, che ha avuto qualche problema (e qualche ritardo) con uno dei cambi dell'abito, scontrandosi con la puntualità più che svizzera di Conti, che l'ha ripresa: "Mettiamo il turbo?". Si è poi sbloccata quando ha presentato al conduttore il marito, Afrojack, tra il pubblico: "Guarda che bel maschione, 2 metri e 7 di uomo!". Frizzante (a dir poco) Follesa, che ha scherzato sull'assenza di monologhi da parte delle co-conduttrici, tassativamente vietati dal presentatore. Ma il suo momento clou è stato il bacio con il frontman dei Duran Duran Simon Le Bon, vestita da sposa con il cartello "Sposami". Le tre co-conduttrici si sono poi prestate a un siparietto nel quale hanno raccontato il loro uomo ideale.

Gli ospiti

Ad aprire la serata è stato Edoardo Bennato, che ha intonato 'Sono solo canzonette', in vista del documentario sulla sua vita che andrà in onda il 19 febbraio su Rai 1.

Dopo il piccolo Alessandro Gervasi, un altro bambino è stato protagonista per qualche minuto sul palco dell'Ariston: si è trattato dell'11enne Samuele Parodi, uno dei massimi esperti del Festival. Interrogato da Conti e dal pubblico ha dato dimostrazione della sua grandissima conoscenza di dati, fatti e altre curiosità. Tanto da essere proposto come conduttore della prossima edizione da Conti.

Momento di grande entusiasmo per il Teatro Patologico presentato dall'attore Dario D'Ambrosi che ne è promotore. Si tratta di un'iniziativa che vuole coinvolgere giovani diversamente abili nella recitazione. "Aiuta loro e milioni di persone che si occupano di loro", ha spiegato D'Ambrosi, prima di annunciare che a giugno si recherà all'Onu per parlare dell'importanza della teatroterapia.

Ovviamente non sono mancati altri ospiti musicali: Ermal Meta si è collegato dal Suzuki Stage di piazza Colombo per cantare 'Vietato morire', che aveva presentato all'ultimo Sanremo condotto da Conti nel 2017. E' stato poi il momento dei Duran Duran, che hanno presentato un medley di alcuni loro successi: 'Invisible', 'Notorious', 'Ordinary World', 'Girls on Film', 'The Wild Boys' e 'Psycho Killer'. Durante l'esecuzione di quest'ultimo brano si è unita Victoria De Angelis, la famosissima bassista dei Maneskin. Alla band è stato dunque consegnato il Premio 'Città di Sanremo' alla carriera. Medesima riconoscenza per Iva Zanicchi, che si è esibita con 'Non pensare a me', 'Ciao cara come stai?' e 'Zingara'. "Meglio (questo premio, ndr) da viva che da morta - ha scherzato l'artista - Una serata che porterò nel cuore, giuro".

Carlo Conti si è collegato poi con la nave scuola Amerigo Vespucci, attualmente attraccata ad Alessandria d'Egitto dopo un viaggio che ha portato il suo equipaggio in giro per il mondo. "Siamo orgogliosi di aver portato l'Italia, il suo tricolore e il suo saper fare", hanno raccontato.

Fuori dall'Ariston, invece, qualche parola con il cast di 'Mare Fuori': la quinta stagione sarà disponibile dal 12 marzo su Rai Play, mentre il ritorno su Rai 2 è previsto per il 26 marzo.

La finale delle Nuove Proposte

Al termine delle esibizioni dei Big è stato il momento della finale della categoria Nuove Proposte, che ha visto contrapposti Settembre con 'Vertebre' e Alex Wyse con 'Rockstar'. E' stato il primo a trionfare, facendo incetta anche degli altri premi collaterali, quello della Critica e quello della Sala Stampa 'Lucio Dalla'.

"Non ci credo, non sono abituato a vincere - ha confidato in lacrime Settembre - Ho vinto nella vita per la mia famiglia e perché ho un tetto sopra la testa". "Che sia l'inizio di una lunghissima carriera", l'augurio di Carlo Conti.

La classifica dei Big

Come negli scorsi appuntamenti, sono stati annunciati i cinque artisti più votati della serata (in ordine casuale):

Coma_Cose

Brunori Sas

Irama

Olly

Francesco Gabbani

La classifica è stata formulata dal televoto e dalla giuria delle radio: entrambe hanno pesato per il 50%.