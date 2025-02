Chi è Andrea Settembre: la star di talent e TikTok punta alla vittoria di Sanremo Giovani

Roma, 12 febbraio 2025 – Con diverse esperienze televisive alle spalle e un profilo da più di un milione di follower su TikTok, Settembre approda sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025. Grazie al brano ‘Vertebre’, il giovane artista napoletano è riuscito a conquistare uno dei posti disponibili per le ‘Nuove Proposte’ nelle serate dell’attesa kermesse.

Andrea Settembre tra i finalisti di Sanremo Giovani

Chi è Settembre

Andrea Settembre, in arte Settembre, nasce a Napoli il 9 ottobre 2001. Si avvicina da piccolissimo alla musica, iniziando a frequentare corsi di danza e di canto all’età di soli 6 anni e iscrivendosi poi a un’accademia musicale. A soli 12 anni, Andrea partecipa alla trasmissione ‘Io Canto’, su Canale 5, iniziando anche a comporre i primi brani originali. Il giovane cantante continua a farsi conoscere attraverso i talent show nel 2019, partecipando a ‘The Voice of Italy’, dove entra nel team di Gigi D’Alessio. L’anno successivo pubblica i primi singoli: ‘Soli insieme’ e ‘Bum bum’. Nel 2023 l’artista napoletano partecipa a ‘X Factor’ e sotto la guida di Dargen D’Amico arriva in semifinale e presenta l'inedito ‘Lacrime’. Dal 2021 Andrea inizia a pubblicare video su TikTok, dove ottiene un grande riscontro di pubblico. Settembre inizia a conquistare il social pubblicando video divertenti, ma inizia presto a condividere clip riguardanti i suoi progetti musicali. Al momento il suo profilo raccoglie più di 1 milione di follower. Nel 2024 Settembre partecipa a Sanremo Giovani, riuscendo a conquistare uno dei posti disponibili per le Nuove Proposte grazie al brano ‘Vertebre’. “Non me l'aspettavo assolutamente. Era una delle ultime cose che mi sarei immaginato, ma sono fiero e grato per tutto l'amore che ha ricevuto ‘Vertebre’”, ha raccontato il giovane a TgCom24. Il brano ha già totalizzato oltre 7 milioni di streaming su Spotify, divenendo il brano più ascoltato della categoria ‘Nuove Proposte’ di questa edizione.