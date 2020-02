Sanremo, 4 febbraio 2020 - Si alza il sipario su Sanremo 2020, edizione numero 70 del festival che vede al timone Amadeus, affiancato da 10 donne, due per ognuna delle 5 serate. Oggi, nel primo giorno della kermesse, tocca a Diletta Leotta e Rula Jebreal, entrambe alla prima conduzione. Ci attende "un spettacolo imprevedibile", ha annunciato il direttore artistico e presentatore lanciando in conferenza stampa Fiorello, ospite numero uno della prima serata che seguiamo in diretta. Gli ingredienti sono gli stessi di una tradizione di successo: le canzoni dei big, la gara dei giovani, gli sketch, gli ospiti. Uno su tutti Tiziano Ferro.

La scaletta della prima serata

Fiorello vestito da prete

Fiorello arriva dalla platea in abito talare tra gli applausi generali. "E' l'abito di Don Matteo - scherza poi dal palco -. Così lo share è assicurato". Dal mattatore il testimone passa ad Amadeus che fa il suo ingresso dalla scalinata. Sanremo è un sogno cullato da 35 anni, dice. "Quando ho iniziato questo mestiere, 35 anni fa, ho conosciuto a Milano un altro ragazzo, con il quale ci siamo fatti una promessa: tu devi essere con me a Sanremo. Trentacinque anni dopo Fiorello ha mantenuto questa promessa". Scambio di gag. "Se Sanremo va male, la tua carriera è finita", ironizza Fiorello che nel frattempo ha dismesso la tunica.

Nuove proposte: passano Tecla e Gassman

Lo show entra subito nel vivo con la gara dei cantanti (oggi e domani vota solo la giuria demoscopica). Prima dei veterani, spazio ai giovani, con l'esibizione di 4 delle 8 nuove proposte che si sfidano in due duelli: annunciati da Amadeus, arrivano gli Eugenio in via di Gioia con il loro allegro 'Tsunami'. Competono con la 16enne Tecla Insolia, che canta 'Otto marzo'. Immediato il verdetto: con il 50,6% passa Tecla. Tra il romagnolo Fadi e Leo Gassman vince il figlio di Alessandro Gassman (54% dei voti), già noto per la sua partecipazione a X Factor. Domani altre due sfide, venerdì la finalissima.

Tiziano Ferro si commuove

E' la volta del super ospite Tiziano Ferro. Davvero 'super', perché sarà presente tutte e 5 le serate del Festival e perché devolverà i compensi a 5 associazioni benefiche. Esordisce con la cover di 'Volare' di Domenico Cutugno: canta tutto l'Ariston. Tornerà più tardi con 'Almeno tu nell'universo', commuovendosi fino a perdere la voce.

Cantanti big e scaletta

Dodici i big che calcano il palco stasera: a rompere il ghiaccio c'è Irene Grandi. Completo anni Settanta, raso color petrolio un po' succinto, la cantante toscana intona 'Finalmente io'. Ma prima di continuare ecco che fa il suo primo ingresso Diletta Leotta. Di giallo vestita, la 28enne volto di Dazn lancia 'Il confronto' di Marco Masini. Subito dopo tocca a Rita Pavone, 74 anni, con 'Niente. Resilienza 74'. L'Ariston la saluta con una standing ovation.

Entra Rula Jebreal: "Le scale più belle che abbia mai scelto sono quelle dell'aereo che a 20 anni mi ha portato in Italia", racconta la giornalista palestinese, prima di sdrammatizzare con una battuta sulle polemiche prefestival scatenate da una frase di Amadeus: "Facciamo un passo avanti".

Rula presenta Achille Lauro, quarto big in gara, con la sua 'Me ne frego'. Provocatore per eccellenza, il tatuato rapper improvvisa uno striptease: lancia via il mantello che indossa e resta con una tutina aderente paillettata color carne. Interviene Fiorello: "Voglio una foto con lui". Diodato canta 'Fai rumore', seguono le Vibrazioni con 'Dov'è' e il ritorno acclamatissimo di Beppe Vessicchio alla direzione dell'orchestra.

Albano, Romina & Romina

A questo punto, come da scaletta, il palco è tutto per Al Bano (che rischia lo scivolone) e Romina Power che si esibiscono in 'Nostalgia canaglia', hit sanremese del 1987. A presentarli è la figlia, Romina Carrisi, che nel 1987 era nella pancia della mamma. Il revival continua con altre canzoni storiche della coppia: nuova standing ovation.

Dieci cose da sapere su Sanremo 2020

La gara riprende con la grinta di Anastasio che canta 'Rosso di rabbia'. Subito dopo Diletta Leotta si prende la scena con un monologo su età e bellezza, dedicato anche alla nonna di 85 anni seduta in prima fila. Spazio quindi al film di Gabriele Muccino 'Gli anni più belli'. Sul palco salgono Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti ed Emma Marrone. Con loro i giovanissimi attori che intepretano i protagonisti da giovani. Incredibile la somiglianza.

Tocca a Elodie che canta un testo di Mahmood, 'Andromeda'. Seguiranno Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki e Raphael Gualazzi.

Guida tv

© Riproduzione riservata