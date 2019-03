Roma, 8 marzo 2019 – A Sanremo Young 2019 è il momento della semifinale. Venerdì 8 marzo, in prima serata su Raiuno, va in onda la quarta puntata del teen talent condotto da Antonella Clerici: sul palco dell’Ariston sono in gara ancora sei giovanissimi cantanti ma solo quattro arriveranno alla finale in programma il 15 marzo. Il vincitore del programma canoro accederà di diritto alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Ospiti della serata Gino Paoli e Gigi D’Alessio.

I talenti ancora in gara, tutti tra i 14 e i 17 anni, sono chiamati a interpretare i più grandi successi dalle passate edizioni del Festival di Sanremo, con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi. Ogni esibizione sarà accompagnata dalla Sanremo Young Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal maestro Diego Basso, mentre le coreografie sono di Daniel Ezralow. Come da tradizione sanremese non manca la giuria. I dieci personaggi dell’Academy sono: Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, Giovanni Vernia,

Il tema della semifinale è 'Il sogno' e la classifica della puntata sarà il voto combinato dell’Academy e del televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0) sulla quale daranno il loro giudizio anche la Sanremo Young Orchestra e Gigi D’Alessio, decretando lo ‘showdown’, ovvero la possibilità in questa puntata di salvare soltanto uno dei cantanti a rischio eliminazione.

I cantanti ancora in gara a Sanremo Young 2019 sono:

- Beatrice Zoco, 14 anni di Roma, frequenta il primo anno di liceo artistico;

- Eden, 17 anni di Pomezia, frequenta il terzo anno del liceo turistico;

- Giovanna Camastra, 15 anni, abita a Botricello, in provincia di Cosenza, è al secondo anno del liceo scientifico;

- Giuseppe Ciccarese, 14 anni, vive a Brindisi e frequenta il liceo scientifico;

- Kimono, all’anagrafe Sofia Tornamene, 16 anni, vive a Civitanova Marche e frequenta il terzo anno dell’Istituto tecnico grafico pubblicitario;

- Tecla Insolita, 15 anni, vive a Piombino ed è al secondo anno di scuola superiore per grafico pubblicitario.