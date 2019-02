Roma, 22 febbraio 2019 - Entra nel vivo ‘Sanremo Young 2019’. Tra poche ore (alle 21,25), su Raiuno, va in onda la seconda puntata del teen talent che vede protagonisti un gruppo di adolescenti alle prese con le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Il vincitore di Sanremo Young 2019 (che sarà svelato durante la finalissima del 15 marzo) parteciperà di diritto alla prossima edizione di ‘Sanremo Giovani’. Il programma è condotto da Antonella Clerici che stasera ospita Luca & Paolo.

Dopo la prima puntata dal titolo ‘Dentro o fuori’, i cantanti in gara sono rimasti 10 ma al termine di questa serata soltanto 8 continueranno la sfida. I dieci talenti si esibiranno in coppia con artisti che ben conoscono il palco dell’Ariston. Protagonisti dei duetti saranno: Ron, Sergio Cammariere, Roberto Vecchioni, Marco Masini, Povia, Mietta, Gigliola Cinquetti, Alexia, Nomadi e Bianca Atzei. Al termine di ogni esibizione l’Academy dovrà esprime un voto che, sommato al televoto da casa, decreterà un classifica. Daranno il loro giudizio anche la Sanremo Young Orchestra e, infine Luca e Paolo, decreteranno lo ‘showdown’, ovvero la possibilità di salvare due dei cantanti a rischio eliminazione.

I cantanti in gara di Sanremo Young 2019:

- Antonio Vaglica, 16 anni, vive a Mirto Crosia in provincia di Cosenza

- Beatrice Zoco, 14 anni di Roma

- Clara Palmeri, 17 anni, vive a Marsala

- Maxi Urban, all’anagrafe Massimo Urbanelli, 17 anni, vive ad Ascoli Piceno

- Giovanna Camastra, 15 anni, abita a Botricello, in provincia di Cosenza

- Kimono, all’anagrafe Sofia Tornamene, 16 anni, vive a Civitanova Marche

- Giuseppe Ciccarese, 14 anni, vive a Brindisi

- Eden, 17 anni di Pomezia

- Luigi Cascio, 15 anni, originario di Menfi in provincia di Agrigento

- Tecla Insolia, 15 anni, vive a Piombino.

I giurati dell’Academy sono:

- Enrico Ruggeri

- Noemi,

- Rita Pavone,

- Belen Rodriguez,

- Rocco Hunt,

- Shel Shapiro & Maurizio Vandelli,

- Amanda Lear,

- Baby K,

- Angelo Baiguini,

- Vernia.