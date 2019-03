Roma, 14 marzo 2019 – Tutto pronto per la finale di Sanremo Young 2019. Venerdì 15 marzo, in prima serata su Raiuno, dal teatro Ariston di Sanremo, Antonella Clerici conduce la quinta e ultima puntata del programma tv con protagonisti i baby cantanti, impegnati a reinterpretare i grandi successi della canzone italiana.

Il teen talent è partito con 20 talenti e adesso, a un passo dalla vittoria, sono rimasti soltanto quattro ragazzi: Eden (17 anni di Pomezia, frequenta il terzo anno del liceo turistico), Tecla Insolia (15 anni, vive a Piombino ed è al secondo anno di scuola superiore per grafico pubblicitario), Kimono (Sofia Tornambene, 16 anni, vive a Civitanova Marche) e Giuseppe Ciccarese (14 anni, vive a Brindisi e frequenta il liceo scientifico).

I finalisti si sfideranno a colpi di musica: ogni esibizione sarà accompagnata dalla Sanremo Young Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal maestro Diego Basso e il vincitore accederà di diritto alla prossima edizione di ‘Sanremo Giovani’.

Per la puntata finale i quattro giovani cantanti sono chiamati ad affrontare varie prove sotto l’occhio e l’orecchio attento dei giurati e del pubblico da casa. La classifica, infatti sarà il risultato del voto combinato dell’Academy (composta da Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, Giovanni Vernia) e del televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0). Al termine di tutte le esibizioni, saranno rese note solo la terza e la quarta posizione, mentre i primi due classificati saranno comunicati in ordine alfabetico. A questo punto per i primi due inizierà il ‘final countdown’, ovvero un match finale e a questo punto sarà solo il pubblico da casa a decretare il vincitore di Sanremo Young 2019.

Per l’ultima puntata, la Clerici ha chiamato sul palco dell’Ariston tantissimi ospiti: Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci, Shade e Riccardo Cocciante, oltre all’attore Raoul Bova. I primi quattro cantanti duetteranno con i ragazzi in gara, mentre con Cocciante ci sarà una sorta di prova d’autore che impegnerà tutti e quattro i finalisti.