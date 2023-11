Sanremo, il Volo torna in gara. Tra Negramaro e The Kolors

Continua la ridda di voci sui nomi dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo: mentre resta sospeso tra la boutade e la possibilità il ritorno di Jovanotti, appare invece certo quello del trio dei tenori del Volo. Un altro grande ritorno in gara, che però si ipotizza e basta, sarebbe quello dei Negramaro. La band salentina potrebbe non essere il solo gruppo all’Ariston, dal momento che si vocifera della possibile presenza dei The Kolors e dei Subsonica. La girandola di nomi coinvolge diversi nomi di spicco e anche diversi debutti festivalieri, compreso quello di Alessandra Amoroso. Nella quota “hype“ potrebbero esserci, oltre ai The Kolors, altri grandi protagonisti dell’estate e delle classifiche, come Angelina Mango, Annalisa, Geolier e Tedua. I nomi che circolano, con 26 artisti in gara dal 6 al 10 febbraio, sono naturalmente molti di più. Tra chi ha mandato un brano ad Amadeus ci sarebbero anche Biagio Antonacci, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo e Nek & Renga. Per la quota seniores, sarebbe in arrivo per le cuffiette di Amadeus anche un nuovo brano di Al Bano, che da anni tenta di tornare in gara al festival. Le indiscrezioni di ogni tipo corrono ma le certezze su chi saranno i 23 Big in gara potranno arrivare solo – secondo regolamento – "sin dal giorno 1° dicembre 2023 attraverso comunicazione ai media".