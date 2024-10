Sanremo 2025, Carlo Conti sogna i Pink Floyd. Canzoni in gara più brevi

Roma, 4 ottobre 2024 - I Pink Floyd super ospiti a Sanremo 2025? "Perché non sognare", risponde Carlo Conti, già al lavoro sulla prossima edizione del Festival. Il direttore artistico e conduttore ha promesso una kermesse più snella. E infatti il nuovo regolamento, oltre a ridurre il numero degli artisti in gara da 30 a 24, introduce limiti più stringenti alla durata delle canzoni. I brani dei Big non potranno superare i 3 minuti e 30 secondi, 30 secondi in meno rispetto all'edizione precedente. Anche le cover, protagoniste della serata dei duetti, avranno un limite massimo di 4 minuti, contro i 4 minuti e 30 secondi di quest'anno.

Conti ha inoltre deciso di riportare in auge la categoria Giovani Proposte, offrendo a quattro nuovi talenti la possibilità di esibirsi sul palco dell'Ariston. Anche per loro, la regola è chiara: canzoni più brevi, con un limite massimo di 3 minuti, un minuto in meno rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda i testi, il regolamento ricalca quello standard: le canzoni dovranno essere in lingua italiana. Sono ammesse parole, locuzioni o brevi frasi in dialetto o in lingua straniera, purché non snaturino il carattere italiano del testo, a discrezione del direttore artistico. Il caso Geolier con un brano interamente in napoletano, ammesso da Amadeus nel 2024 grazie a una deroga al regolamento, crea un precedente. Resta da vedere quale sarà la decisione di Conti, attualmente impegnato nell'ascolto dei brani in gara. "È ancora presto ma posso dire che ho iniziato a dormire poco la notte perché è il momento più importante per la scelta delle canzoni – dice –. Ne ho tantissime in testa ma bisogna tirarne fuori 24 e almeno 100 sono già fortissime". "Dovrò fare, quindi, una selezione difficilissima e sono veramente già in difficoltà", confessa durante la conferenza stampa di presentazione di 'Cento - Un secolo di Servizio Pubblico', evento speciale in onda su Rai 1 il 6 ottobre in prima serata, per festeggiare 100 anni della radio e i 70 della Tv.