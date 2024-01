Sanremo 2024, sulla nave della Costa Smeralda il grande ritorno di Gigi D’Agostino

Roma, 2 gennaio 2024 – Gigi D’Agostino, Tedua, Bob Sinclair e Bresh saranno gli ospiti sulla nave da crociera ormeggiata al largo al festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio: lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 13.30. “Il rapper Tedua aprirà e chiuderà, martedì e sabato. Poi mercoledì sarà la volta del grande artista e produttore Bob Sinclair, giovedì arriva il cantante amatissimo dai giovani Bresh e venerdì ci sarà il grande ritorno di Gigi D'Agostino”, ha annunciato il direttore artistico.

"Come sapete - ha aggiunto Amadeus -, nei miei festival ci sono tre palchi, tutti importanti: l'Ariston dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città. Uno a piazza Colombo e l'altro sulla nave da crociera per cinque serate imperdibili”. La Costa Smeralda della flotta Costa Crociere, sulla quale si esibiranno Tedua (al quale è affidato il compito di aprire le feste martedì e chiudere sabato con un ospite speciale), Bresh, Bob Sinclair e Gigi D'Agostino, sarà ancorata al largo di Sanremo, come ormai da qualche anno, e sarà in collegamento con il Teatro Ariston ogni sera.

Il ritorno di Gigi D’Agostino dopo la malattia

Il grande dj italiano Gigi D’Agostino torna a esibirsi due anni dopo l’annuncio di una malattia che lo aveva costretto al ritiro. Toccante il post su Instagram dove il dj raccontava le immani sofferenze che stava passando, oltre a una foto dove D’Agostino camminava a fatica aiutato da un deambulatore, il volto scavato dalla malattia. Ora l’autore di L'Amour Toujours" tornerà finalmente sul palco.