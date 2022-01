Roma, 20 gennaio 2022 - Manca sempre meno a Sanremo 2022. E il conduttore e direttore artistico, Amadeus, scioglie l'incognita sui duetti e le cover che i cantanti, in gara al 72esimo Festival, proporranno nella serata di venerdì 4 febbraio, brani degli anni '60, '70, '80 e '90. Elisa canterà "What a feeling" di Flashdance, Tananai omaggerà Raffaella Carrà interpretando "A far l'amore comincia tu". E ancora: Massimo Ranieri renderà omaggio a Pino Daniele con "Anna verrà" insieme a Nek, mentre Le Vibrazioni canteranno "Live and let die" di Paul McCartney, con Sophie and Giants e Peppe Vessicchio. Qui sotto l'elenco di quel che verrà portato sul palco dell'Ariston, dove dall'1 al 5 febbraio andrà in scena il secondo Festival in epoca di pandemia.

Le cover e i duetti

Vibrazioni - "Live and lit die" (Paul McCartney) con Sophie and Giants e Peppe Vessicchio

Ditonellapiaga e Rettore - "Nessuno mi può giudicare" (Caterina Caselli)

Michele Bravi - "Vorrei .. non vorrei .. ma se vuoi" (Lucio Battisti)

Massimo Ranieri - "Anna che verrà" (Pino Daniele) con Nek

Fabrizio Moro - "Uomini soli" (Pooh)

Rkomi - "Medley di Vasco Rossi" con Calibro 35

Giovanni Truppi - "Nella mia ora di libertà" (Fabrizio De Andrè) con Vinicio Compossela

Elisa - "What a feeling" (Flashdance)

Tananai - "A far l'amore comincia tu" (Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Noemi - "(You make me feel like) A Natural women" (Aretha Frankin)

Anamena - "Medley" con Rocco Hunt

Iva Zanicchi - "Canzone" (di Don Becky e Detto Mariano nella versione di Milva)

Morandi - "Medley" con Mousse T

Achille Lauro - "Sei bellissima" (Loredana Bertè) con Loredana Bertè

Dargen D'Amico - "La bambola" (Patty Pravo)

Emma - "Baby one more time" (Britney Spears) con Francesca Michelin

Mahmood & Blanco - "Il cielo in una stanza" (Gino Paoli)

Matteo Romano - "Your songs" (Elton John) con Malika Ayane

Yuman - "My way" (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Aka7even - "Cambiare" (Alex Baroni) con Arisa

Sangiovanni - "A muso duro" (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

La rappresentante di lista - "Be my baby" (the Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Highsnob e Hu - "Mi sono innamorato di te" (Luigi Tenco) con MrRain

Giusi Ferreri - "Io vivrò senza te" (Lucio Battisti) con Andy dei Bluevertigo

Irama - "La mia storia tra le dita" (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

Capienza al 100%, spettatori con super Green pass

Come deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, la capienza del teatro sarà al 100%, con spettatori muniti di Super green pass e mascherina Ffp2, ma non sarà necessario il tampone. In rada, davanti alla città, ci sarà anche la nave da crociera Costa Toscana che sarà location per uno studio tv dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi dovrebbero ospitare gli artisti chiamati a interpretare successi dagli anni '60 ai '90, che terranno banco anche durante la serata delle cover.

E non mancheranno red carpet e zona rossa: "Si sta lavorando da diverse settimane su questi grandi temi. Sono stati chiariti i protocolli sanitari; c'è stata la massima collaborazione da parte di tutti i presenti e voglio ribadire, che la nave in rada a Sanremo non sarà un albergo. Non si farà ristorazione, ma sarà uno studio televisivo e secondo me sarà anche un'occasione importante per la città e per la promozione di tutto il territorio". E' quanto ha spiegato il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri. Sull'ingresso all'Ariston, invece, "si stanno compiendo tutte le valutazioni, come per la gestione dell'entrata del pubblico, affinché avvenga in massima sicurezza - ha aggiunto -. E poi, per la gestione del red carpet e di tutto quello che si svolgerà al Palafiori e al Casinò. C'è la massima condivisione e disponibilità per un Festival in sicurezza, sicuramente in una situazione che è ancora delicata, ma rispettando tutte le norme, soprattutto avendo i vaccini e tutto il resto, si può fare spettacolo, si può fare un evento di questo tipo".