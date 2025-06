’Sanliscio’, il Festival. A tutta tradizione con l’occhio al futuro

Torna in Romagna l’unico festival internazionale dedicato interamente al liscio: ’Sanliscio’. L’appuntamento è per l’1 e 2 luglio alle 21.30 all’Arena Rubicone di Gatteo Mare (FC). Un evento unico nel suo genere, che celebra la tradizione musicale romagnola guardando al futuro. Giunto alla sua terza edizione, il Festival di Sanliscio nasce da un’idea del celebre Claudio Cecchetto – producer, talent scout e volto storico del panorama radio-televisivo italiano – ed è diretto e prodotto dal maestro Moreno ’Il Biondo’, figura iconica del liscio. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata dal Comune di Gatteo in collaborazione con l’assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi e Visit Romagna. Il Festival è l’incontro tra la visione pop di Cecchetto e la maestria musicale di Moreno, in un progetto che vuole rinnovare il liscio e renderlo accessibile a un pubblico trasversale e sempre più ampio.

Quest’anno il palco si accende con una vera e propria competizione: 7 brani inediti cantati da artisti del genere e 6 brani strumentali eseguiti da solisti di spicco, tutti accompagnati dall’Orchestra del Festival di ’Sanliscio’. La prima serata invece è dedicata all’Anteprima Festival, condotta da Moreno ’Il Biondo’: cantanti e solisti si esibiscono in duetti e nelle loro hit di successo. È durante la seconda serata, il 2 luglio, che si apre la gara vera e propria, condotta da Felicity Lucchesi e lo stesso Moreno. In scena, i concorrenti delle due categorie (canzoni inedite e brani strumentali) si sfideranno davanti ad una giuria d’eccezione, presieduta dal celebre Maestro Fio Zanotti, con Emanuela Cortesi, corista e artista internazionale, Massimo Pari, manager musicale, Mario D’Alessandro, autore e compositore, Giovanni Amighetti, produttore per Real World Records. Ospite speciale della serata sarà Veronica Cuneo, vincitrice del Festival 2024. Infine saranno proclamati i vincitori.