Sangiuliano: “Musei aperti a Natale e Santo Stefano”

Milano, 13 dicembre 2023 – Per le festività i musei rimarranno aperti. È quanto annunciato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, durante l’evento '40 anni di cultura con la Domenica del Sole 24 Ore’, al Castello Sforzesco di Milano.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in videocollegamento

In videocollegamento, il ministro è intervenuto dicendo che andrà in visita personalmente “a ringraziare i lavoratori che sono lì e che garantiscono l’apertura”. I musei rimarranno infatti aperti nella giornata di Natale fino alle 14 e poi per tutta la giornata del 26 dicembre. "Ho una cartella con tutti gli articoli che in passato lamentavano le chiusure dei musei nei giorni di festa – ha aggiunto Sangiuliano – ed è una cosa di cui mi sono subito voluto occupare perché non è accettabile. Ci sono persone che vengono da tutto il mondo, che hanno speso soldi per organizzare il loro viaggio e che devono essere rispettate”.