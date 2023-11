Sangiuliano a Lucca per il Museo del Fumetto: "Il ministero della Cultura crede nel progetto"

Visita istituzionale ieri a Lucca Comics & Games del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano (a destra, nella foto) che ha promosso il progetto del Museo del Fumetto a Lucca. "Qui c’è un importante investimento, per il momento di due milioni di euro, sulla linea dei grandi progetti da parte del ministero della Cultura. Noi – ha detto Sangiuliano – vogliamo dare un aiuto forte, condiviso, al Comune per creare un Museo permanente del Fumetto che possa essere un’attrattiva di questa città che già si sta connotando bene in questo ambito. Se occorreranno altre risorse cercheremo di essere vicini all’amministrazione comunale. Mi pare un bel progetto".