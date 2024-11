San Zaccaria: santo del giorno, la vita e i ciracoli Celebrati il 5 Novembre

Il 5 novembre la Chiesa Cattolica celebra San Zaccaria, padre di San Giovanni Battista e marito di Santa Elisabetta. La sua figura è avvolta in una storia di fede e miracoli, che lo rende un esempio di obbedienza e fiducia in Dio. Questo articolo esplora la vita di San Zaccaria, le ragioni della sua santità, le curiosità che lo circondano e come viene festeggiato in diverse parti del mondo.

Chi era San Zaccaria?

San Zaccaria era un sacerdote del tempio di Gerusalemme e apparteneva alla classe sacerdotale di Abia. La sua storia è narrata principalmente nel Vangelo di Luca, che lo descrive come un uomo giusto e devoto, che seguiva tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore senza eccezioni. La sua vita prende una svolta straordinaria quando, nonostante l'avanzata età, l'angelo Gabriele gli annuncia che sua moglie Elisabetta avrebbe partorito un figlio, che avrebbe dovuto chiamare Giovanni.

Il miracolo e la muta di Zaccaria

Dubbioso della possibilità di diventare padre a causa dell'età avanzata sua e della moglie, Zaccaria chiede un segno all'angelo, che risponde rendendolo muto fino al giorno della nascita del bambino. Questo miracolo sottolinea un tema centrale della storia biblica: la potenza di Dio e la necessità della fede umana. La muta di Zaccaria dura fino al giorno in cui, obbedendo all'angelo, conferma che il nome del bambino sarà Giovanni, come era stato ordinato. In quel momento, la sua lingua si scioglie e egli inizia a lodare Dio, un evento che stupisce tutti i presenti e che viene visto come un ulteriore segno della mano di Dio.

Perché San Zaccaria è santo?

San Zaccaria è venerato come santo non solo per essere stato il padre di uno dei più grandi profeti di Israele, San Giovanni Battista, ma anche per la sua incondizionata obbedienza a Dio. La sua vita è un esempio di fede pura e di dedizione al servizio divino, anche di fronte a eventi incredibili e improbabili. La sua santità è celebrata per aver accolto, insieme a sua moglie, un ruolo centrale nel piano divino, preparando il cammino per la venuta di Gesù Cristo.

Curiosità su san Zaccaria

Una delle curiosità più interessanti riguarda il momento in cui Zaccaria scrive il nome del suo figlio. Non potendo parlare, chiede una tavoletta e scrive "Giovanni è il suo nome," rompendo con la tradizione di nominare i bambini in onore di un parente. Questo atto simbolizza una rottura con il passato e l'inizio di una nuova era, come annunciato dalle profezie che vedono in Giovanni il precursore del Messia.

Celebrazioni di san Zaccaria nel Mondo

In diverse parti del mondo, San Zaccaria è festeggiato con particolare devozione. In Italia, ad esempio, molte chiese antiche sono dedicate a lui e a Santa Elisabetta, e il giorno della sua festa è occasione per celebrazioni e preghiere speciali. Anche in altre parti del mondo, come in alcuni paesi dell'Europa orientale e nel Medio Oriente, San Zaccaria è considerato un potente intercessore e protettore delle famiglie.

In conclusione, San Zaccaria è una figura di grande ispirazione per i credenti, simbolo di obbedienza e fede. La sua storia e il suo ruolo nel contesto biblico continuano a influenzare e a ispirare molte generazioni di fedeli in tutto il mondo.