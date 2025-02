San Valentino, le frasi d’amore più belle da dedicare a qualcuno di speciale

Roma, 13 febbraio 2025 – San Valentino può essere l'occasione per dichiararsi e dire a qualcuno “Ti amo” per la prima volta, o per rinnovare anche a parole e nei gesti un sentimento ormai consolidato. In ogni caso, resta sempre un momento carico di emozione, sia per chi lo pronuncia che per chi lo riceve. Esistono infiniti modi e parole per dichiarare il proprio amore, ma quando arriva il momento di scrivere un messaggio alla persona che ci ha conquistati, spesso ci si ritrova bloccati davanti al biglietto che accompagnerà un bouquet floreale, una scatola di cioccolatini, una scatola contenente un prezioso o un altro regalo fatto con il cuore.

Ecco qualche frase celebre tratta dall'arte, dalla letteratura, dalla poesia e di altri generi narrativi.

“Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t'amo quando non t'amo e per questo t'amo quando t'amo” (Pablo Neruda)

“Questo amore tutto intero ancora così vivo tutto pieno di sole è tuo, è mio” (Jacques Prévert)

“L'amore è la poesia dei sensi” (Honoré de Balzac)

“L'amore immaturo dice: 'Ti amo perché ho bisogno di te'. L'amore maturo dice: 'Ho bisogno di te, perché ti amo” (Robert Frost)

“In materia d'amore tutti sappiamo scrivere, ma nessuno sa leggere” (Dino Segre)

“Nessuno è felice come chi sa di essere amato” (Alda Merini)

“Se sapessi che oggi è l'ultima volta che ti vedo uscire dalla porta, ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chiamerei di nuovo per dartene altri” (Gabriel Garcia Marquez)

“Dammi mille baci e poi cento, poi altri mille e poi altri cento, e poi ininterrottamente ancora altri mille e altri cento ancora” (Catullo)

“Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa” (Emily Brontë)

“Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un'altra cosa. Quello l'ho dovuto imparare” (Fabio Volo)

“L'amore è la risposta, ma mentre la si aspetta, il sesso solleva alcune domande piuttosto interessanti” (Woody Allen)

“Vuoi sapere quanto è grande il mio amore? Conta le onde del mare” (Anonimo giapponese)

“L'amore coglie sfumature invisibili a un occhio indifferente e ne trae conseguenze infinite” (Stendhal) “Tutto ciò di cui hai bisogno è l'amore. Ma un po' di cioccolato ogni tanto non fa male” (Charles M. Schultz)

“L'amore è la forza più potente del mondo, eppure è l'unica forza che non può essere spiegata” (Albert Einstein)

“L'amore è come il vento; non possiamo vederlo, ma possiamo sentirlo” (Nicholas Sparks)

“L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo: problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada” (Franz Kafka)

“L'amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano” (Rainer Maria Rilke)

“Nel momento in cui ho messo gli occhi su di te, ho saputo che eri l'avventura che stavo aspettando” (Edward Estlin Cummings)

“L'amore non consiste nel guardarsi a vicenda, ma nel guardare insieme nella stessa direzione” (Antoine de Saint-Exupéry)