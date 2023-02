13 feb 2023

San Valentino 2023, frasi d'amore celebri e immagini per dediche speciali

Ecco le parole di poeti, scrittori e cantautori per celebrare la festa degli innamorati. E come scrisse Shakespeare: "Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelline, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte"