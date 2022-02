Vino e passione, un binomio perfetto. Se per San Valentino state progettando una cena romantica con il vostro partner, non sottovalutate l'importanza di scegliere la bottiglia giusta: può rivelarsi l'ingrediente decisivo per creare un'atmosfera intima e sensuale. Ecco i nostri consigli, dagli spumanti ai vini bianchi e rossi, selezionati giocando sui nomi evocativi senza ovviamente trascurare la qualità.



Non si può che partire con il vino sexy per antonomasia, lo Champagne. Per volare subito altissimi puntate sulle prestigiose cuvée Amour della maison Deutz, a vostra scelta bianca di Chardonnay in purezza oppure rosé di Chardonnay e Pinot Nero: eleganti, complesse e seducenti, sono un autentico piacere (prezzo a partire dai 150 euro). Come alternativa, ecco alcune bollicine italiane meno esose ma comunque assai godibili: il rosé Osé Nature di Vigne di Alice, ad esempio, un metodo Charmat fruttato e asciutto che già dal nome indirizza la serata (dai 10 euro). Oppure il metodo classico Io per Te di Prime Alture (dai 20 euro), un blanc de noir di Pinot Nero di bella finezza. E ancora gli ottimi Franciacorta di una cantina che neanche a farlo apposta si chiama Romantica, magari il vellutato Satén (dai 20 euro).



Se preferite scommettere su un rosso che incendi i sensi, ecco l'Amore e Follia di Podere Le Ripi, un toscano artigianale caldo e avvolgente ottenuto da uve Syrah (dai 20 euro). Richiama fantasie di avventure esotiche il Mille e Una Notte della cantina siciliana Donnafugata, fatto con Nero d'Avola, Petit Verdot e Syrah, morbido e profondo, ricco di note di frutti rossi e spezie (dai 50 euro).



Saliamo in Alto Adige per un un vino bianco eccezionale, il Beyond the Clouds – oltre le nuvole – di Elena Walch. Una sinfonia suonata sulle note più ricche e suadenti dello Chardonnay (dai 50 euro), e il nome vi mette su un vassoio d'argento lo spunto per confezionare una dedica che farà sciogliere il vostro lui/lei/loro. Idem con l'Aurora dei Vigneri, che evoca la suggestione di una lunga notte trascorsa insieme aspettando l'alba (ma Aurora è anche il nome di una rara farfalla). È un vino agrumato e minerale da uve Carricante e Minnella, che nasce sull'Etna e sa emozionare.



Per l'occasione si prestano bene anche i rosati, ideali per rompere il ghiaccio prima di sedersi a tavola. Non gira intorno al punto l'Amore della cantina umbra Barberani, un Sangiovese fresco, floreale e fruttato, che si fa apprezzare anche per il prezzo giusto (10 euro circa). Altrettanto accattivante l'Amorino di Castorani, un Cerasuolo d'Abruzzo dal sorso immediato e intrigante (12 euro).



Per suggellare in dolcezza la cena romantica, stappate il passito da uve Moscato della cantina Bragagnolo (25 euro). Si chiama Passione, è intenso e travolgente, denso di aromi e profumi, e invita a un focoso prosieguo di serata. Buon San Valentino!

