San Tommaso Apostolo: il Santo celebrato il 3 luglio

San Tommaso Apostolo è uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo, noto soprattutto per il suo scetticismo iniziale riguardo alla resurrezione di Gesù. Viene spesso ricordato come "Tommaso l'incredulo" per la sua richiesta di prove tangibili della resurrezione. Tuttavia, una volta convinto, divenne un fervente sostenitore della fede cristiana e un missionario zelante.

Perché è diventato Santo

Tommaso è stato canonizzato per la sua fede incrollabile e il suo impegno nel diffondere il cristianesimo. Dopo aver visto le ferite di Gesù risorto, pronunciò la sua famosa dichiarazione di fede: "Mio Signore e mio Dio!". Secondo la tradizione, San Tommaso viaggiò fino in India, dove fondò diverse comunità cristiane, contribuendo significativamente alla diffusione della fede.

Curiosità su San Tommaso

Una delle curiosità più affascinanti su San Tommaso è la sua presunta missione in India. Le comunità cristiane in India, in particolare quelle del Kerala, si considerano discendenti diretti delle comunità fondate da lui. Inoltre, è il patrono dei geometri e degli architetti, in quanto si dice che abbia costruito un palazzo per un re indiano.

Celebrazioni nel mondo

San Tommaso è celebrato in tutto il mondo, ma in particolare in India, dove è venerato come il fondatore del cristianesimo indiano. La festa del 3 luglio è un'occasione per i fedeli di riflettere sulla sua vita e il suo contributo alla Chiesa. In Italia, la sua festa è meno conosciuta, ma è comunque un momento di riflessione per molti credenti.