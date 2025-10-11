San Serafino di Montegranaro: il santo umile e devoto celebrato il 12 ottobre

San Serafino di Montegranaro, nato nel 1540 a Montegranaro, nelle Marche, è uno dei santi più amati e venerati in Italia e nel mondo. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda umiltà e devozione, che lo hanno portato a essere canonizzato dalla Chiesa Cattolica nel 1767. San Serafino è conosciuto per la sua dedizione ai poveri e per i numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione.

Chi era San Serafino?

San Serafino, al secolo Felice Rapagnano, nacque in una famiglia povera e fin da giovane si distinse per la sua bontà e la sua fede incrollabile. Divenne frate cappuccino e dedicò la sua vita al servizio degli altri, vivendo in estrema povertà e umiltà. La sua fama di santità si diffuse rapidamente, grazie ai miracoli che si diceva avesse compiuto e alla sua capacità di guarire i malati.

La canonizzazione di San Serafino

La canonizzazione di San Serafino avvenne sotto il pontificato di Papa Clemente XIII, che riconobbe ufficialmente la sua santità. La decisione di canonizzarlo fu sostenuta da molte testimonianze di miracoli e guarigioni attribuite alla sua intercessione. San Serafino è spesso rappresentato con il saio cappuccino e un bastone da pellegrino, simboli della sua vita di pellegrinaggio e penitenza.

Le celebrazioni nel mondo

Le celebrazioni in onore di San Serafino si svolgono principalmente in Italia, ma anche in altre parti del mondo. In particolare, è venerato nelle comunità italiane all'estero, dove viene ricordato per la sua umiltà e la sua dedizione ai bisognosi. Durante le celebrazioni, si tengono processioni, messe solenni e momenti di preghiera, in cui i fedeli chiedono la sua intercessione per ottenere grazie e miracoli.

San Serafino di Montegranaro è un esempio di come la fede e l'umiltà possano trasformare una vita semplice in un modello di santità. La sua storia continua a ispirare molte persone, che vedono in lui un simbolo di speranza e di amore per il prossimo. La sua festa, celebrata il 12 ottobre, è un momento per riflettere sulla sua vita e sui valori che ha incarnato.