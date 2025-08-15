San Rocco: il Santo dei Pellegrini celebrato il 16 agosto

San Rocco è uno dei santi più venerati nel mondo cattolico, conosciuto principalmente come il patrono dei pellegrini e degli appestati. Nato a Montpellier, in Francia, intorno al 1295, Rocco dedicò la sua vita al servizio dei malati e dei bisognosi, diventando un simbolo di carità e compassione. La sua festa, celebrata il 16 agosto, è un'occasione per ricordare il suo straordinario esempio di fede e dedizione.

San Rocco nacque in una famiglia nobile e, fin da giovane, mostrò una particolare devozione religiosa. Dopo la morte dei genitori, decise di vendere tutti i suoi beni e donare il ricavato ai poveri, intraprendendo un pellegrinaggio verso Roma. Durante il suo viaggio, si dedicò alla cura degli ammalati di peste, guadagnandosi la fama di guaritore miracoloso. Secondo la tradizione, Rocco contrasse la peste ma sopravvisse grazie all'aiuto di un cane che gli portava del pane ogni giorno.

Il cammino verso la santità

La canonizzazione di San Rocco avvenne grazie alla sua fama di taumaturgo e al gran numero di miracoli attribuiti alla sua intercessione. La Chiesa cattolica lo riconosce come santo protettore contro le epidemie, e la sua figura è spesso invocata in tempi di crisi sanitaria. Le sue reliquie, conservate a Venezia, sono meta di pellegrinaggi da tutto il mondo, testimoniando la sua duratura influenza spirituale.

Tradizioni e celebrazioni nel mondo

San Rocco è celebrato in molti paesi, con tradizioni che variano da regione a regione. In Italia, numerose processioni e feste patronali si svolgono in suo onore, specialmente nel Sud. In Spagna, è conosciuto come San Roque e le celebrazioni includono danze e spettacoli folkloristici. Anche in America Latina, la devozione a San Rocco è molto diffusa, con eventi che combinano elementi religiosi e culturali locali.

Curiosità su San Rocco

Una delle curiosità più affascinanti su San Rocco riguarda il suo legame con i cani. La leggenda racconta che un cane lo salvò portandogli cibo mentre era malato e isolato nel bosco, motivo per cui spesso è raffigurato con un cane al suo fianco. Inoltre, San Rocco è il patrono dei cani, e molte associazioni animaliste lo celebrano come protettore degli animali.