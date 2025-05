San Rita da Cascia: La Santa delle Cause Impossibili celebrata il 22 maggio

San Rita da Cascia è una delle figure più venerate nel mondo cattolico, conosciuta come la Santa delle Cause Impossibili. Nata nel 1381 a Roccaporena, un piccolo villaggio vicino a Cascia in Umbria, Italia, Rita fin da giovane mostrò una profonda devozione religiosa. Nonostante il suo desiderio di entrare in convento, fu data in sposa a un uomo violento. Dopo la morte del marito e dei figli, Rita finalmente realizzò il suo sogno e divenne suora agostiniana a Cascia.

Perché è diventata santa?

Rita è diventata santa grazie ai numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. Uno dei più noti è il miracolo della rosa, avvenuto durante uno dei rigidi inverni umbri. Si narra che, poco prima della sua morte, Rita chiese a una cugina di portarle una rosa dal suo giardino. Nonostante fosse inverno, la cugina trovò una rosa in fiore, simbolo della grazia divina. La sua canonizzazione avvenne nel 1900 da parte di Papa Leone XIII, e da allora è stata venerata come patrona delle cause disperate e delle situazioni impossibili.

Curiosità sulla vita di San Rita

Oltre ai miracoli, ci sono diverse curiosità che circondano la vita di San Rita. È conosciuta per aver ricevuto una stigmata sulla fronte, simile a una spina della corona di Cristo, che portò come segno della sua unione con le sofferenze di Gesù. Inoltre, la sua vita è stata un esempio di perdono e riconciliazione, avendo perdonato gli assassini del marito e promuovendo la pace tra le famiglie coinvolte.

Chi festeggia San Rita nel mondo?

San Rita è celebrata in tutto il mondo il 22 maggio, con particolare fervore in Italia, Spagna e America Latina. In Italia, migliaia di pellegrini si recano ogni anno al santuario di Cascia per partecipare alle celebrazioni in suo onore. In Spagna, è comune che le persone offrano rose a San Rita come simbolo di devozione e richiesta di aiuto. Anche in America Latina, specialmente in paesi come il Messico e l'Argentina, San Rita è venerata con processioni e messe solenni. La sua capacità di intercedere in situazioni difficili la rende una figura amata e invocata da molti fedeli in tutto il mondo.