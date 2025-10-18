San Paolo della Croce: il Santo del 19 ottobre

San Paolo della Croce, nato Paolo Francesco Danei, è stato un sacerdote e mistico italiano, fondatore della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, conosciuta come i Passionisti. Nato a Ovada, in Piemonte, il 3 gennaio 1694, ha dedicato la sua vita alla predicazione della Passione di Cristo come mezzo di salvezza. La sua profonda spiritualità e il suo impegno nell'evangelizzazione lo hanno reso una figura di spicco nel panorama religioso del XVIII secolo.

Perché è diventato santo?

San Paolo della Croce è stato canonizzato il 29 giugno 1867 da Papa Pio IX. La sua canonizzazione è avvenuta grazie alle numerose testimonianze di miracoli attribuiti alla sua intercessione e alla sua vita esemplare di preghiera e sacrificio. È ricordato per la sua intensa devozione alla Passione di Cristo e per aver fondato l'ordine dei Passionisti, che ha avuto un impatto significativo nella Chiesa cattolica per la sua missione di predicare l'amore di Dio attraverso la meditazione della Passione.

Curiosità su San Paolo della Croce

Una delle curiosità più affascinanti su San Paolo della Croce è la sua capacità di vivere una vita di estrema povertà e penitenza. Nonostante le difficoltà, ha mantenuto una fede incrollabile e ha attratto molti seguaci al suo ordine. Inoltre, è noto per aver avuto visioni della Madonna e di Gesù, che hanno rafforzato la sua missione spirituale. La sua festa liturgica è celebrata il 19 ottobre, giorno in cui i fedeli di tutto il mondo ricordano il suo esempio di vita dedicata a Dio.

Chi lo festeggia nel mondo e perché?

San Paolo della Croce è festeggiato principalmente dai membri della Congregazione dei Passionisti e dai fedeli cattolici che hanno una particolare devozione per la Passione di Cristo. La sua festa è celebrata con messe speciali, preghiere e processioni in molte parti del mondo, in particolare in Italia, dove ha fondato il suo ordine. I Passionisti continuano a diffondere il suo messaggio di amore e compassione, ispirando molti a riflettere sulla sofferenza di Cristo come fonte di speranza e redenzione.