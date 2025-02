San Mattia Apostolo: il Santo celebrato il 24 febbraio

San Mattia era uno dei discepoli di Gesù, scelto per diventare apostolo dopo il tradimento e la morte di Giuda Iscariota. Secondo gli Atti degli Apostoli, fu scelto mediante sorteggio tra due candidati, mostrando così l'intenzione divina nella sua elezione. Questo evento è significativo poiché rappresenta la volontà di mantenere il numero dei dodici apostoli, simbolo delle dodici tribù di Israele. San Mattia è quindi un esempio di come la Chiesa primitiva si affidasse alla guida divina per prendere decisioni cruciali.

Perché San Mattia è diventato santo

La santità di San Mattia è principalmente legata al suo ruolo di apostolo e alla sua fedeltà a Cristo. Sebbene non ci siano molte informazioni sui suoi atti dopo l'elezione, la tradizione sostiene che abbia predicato il Vangelo in diverse regioni, tra cui la Giudea e l'Etiopia. La sua dedizione e il suo martirio testimoniano la sua fede incrollabile. San Mattia è venerato come patrono degli alcolisti e degli ingegneri, un aspetto che aggiunge una dimensione pratica alla sua intercessione.

Curiosità e tradizioni

Una curiosità interessante su San Mattia è che la sua festa è stata spostata diverse volte nel calendario liturgico. Originariamente celebrata il 24 febbraio, durante gli anni bisestili la sua festa veniva osservata il 25 febbraio. Solo nel 1969 la Chiesa ha fissato definitivamente la sua celebrazione al 14 maggio. Tuttavia, in alcune tradizioni locali, il 24 febbraio è ancora riconosciuto come il giorno di San Mattia. Questa data è particolarmente significativa in alcune regioni della Germania, dove San Mattia è invocato per la protezione delle colture.

San Mattia nel mondo

San Mattia è celebrato in varie parti del mondo, con tradizioni che variano da paese a paese. In Etiopia, è ricordato come uno dei primi evangelizzatori, e la sua festa è un'occasione di grande celebrazione. In Germania, come accennato, è associato alla protezione delle colture, e i contadini spesso pregano per un buon raccolto. In altre parti del mondo, San Mattia è venerato per la sua intercessione in situazioni difficili, riflettendo la sua reputazione di apostolo fedele e martire coraggioso.