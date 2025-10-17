Giovedì 16 Ottobre 2025

San Luca Evangelista: Patrono degli Artisti Celebrato il 18 Ottobre

17 ott 2025
17 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Scopri la vita di San Luca Evangelista, perché è diventato santo e come viene celebrato nel mondo il 18 ottobre.

San Luca è noto per essere stato un medico e un evangelista. Secondo la tradizione, non conobbe personalmente Gesù, ma fu un discepolo di San Paolo, accompagnandolo in molti dei suoi viaggi missionari. La sua formazione medica si riflette nel suo Vangelo, dove spesso descrive i miracoli di guarigione di Gesù con una precisione clinica.

Perché è diventato santo?

San Luca è stato canonizzato per la sua devozione e il suo contributo fondamentale alla diffusione del cristianesimo attraverso i suoi scritti. È considerato il patrono degli artisti, dei medici e dei chirurghi, grazie alla sua attenzione per i dettagli e la sua capacità di "dipingere" con le parole la vita di Cristo.

Curiosità su San Luca

Una delle curiosità più affascinanti su San Luca è che viene spesso rappresentato con un bue alato, uno dei simboli dei quattro evangelisti. Inoltre, si dice che fosse anche un pittore e che avesse realizzato il primo ritratto della Vergine Maria. Questa leggenda ha contribuito a rafforzare il suo status di patrono degli artisti.

Chi lo festeggia nel mondo e perché?

San Luca è celebrato il 18 ottobre in molte parti del mondo, con particolare enfasi nelle comunità cristiane. In Italia, molte città organizzano processioni e messe in suo onore. In Spagna, è il patrono di numerose località, dove si tengono feste con musica e danze tradizionali. Anche in America Latina, specialmente in Messico e in Brasile, San Luca è venerato con celebrazioni che uniscono elementi religiosi e culturali.

