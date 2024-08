San Lorenzo. Emozioni indelebili sotto le stelle

di Violetta De Nicolais

Alzare gli occhi al cielo ed esprimere un desiderio. Domani è la notte di San Lorenzo e, come da tradizione, si osservano le stelle cadenti, sperando di intravedere un bagliore nel cielo. L’evento tanto atteso da tutti gli appassionati di astronomia e i romantici sognatori, coinvolgeldo milioni di osservatori di stelle in tutto il mondo. Secondo la leggenda, la notte di San Lorenzo ricorda il martirio del Santo del 258 d.C., le cui ’lacrime’ sono le Perseidi, meteore della cometa ’Swift-Tuttle’ che creano spettacolari scie luminose entrando in collisione con l’atmosfera terrestre. Le Perseidi sono tra gli sciami meteorici più popolari e si possono vedere fino a 100 meteore all’ora in condizioni ottimali di cielo buio. Una notte suggestiva dunque, ma per rendere ancora più speciale la serata, l’ideale è combinare l’osservazione delle stelle con un’escursione notturna, un’uscita in barca sotto il cielo stellato, o una notte di festa in luoghi suggestivi. Freedome, startup innovativa e portale di esperienze outdoor con oltre 4mila attività in tutta Italia, regala ottimi suggerimenti per vivere un 10 agosto in maniera originale.

Si parte da una passeggiata a cavallo sotto le stelle per scoprire il Parco Nazionale del Vesuvio. Non solo si potrà trascorrere un’ora in compagnia di un animale straordinario, ma si potrà osservare da lontano Napoli illuminata dalle luci della sera. Un’esperienza di montagna vista mare. Dalla capitale partnepea alla Laguna: bella l’idea di un tour notturno in kayak per ammirare le stelle. In compagnia di una guida, ci si potrà avventurare nell’oscurità lasciandosi condurre dalle illuminazioni del sestriere Cannaregio. Non mancheranno racconti e curiosità per conoscere meglio la città in questa sua veste serale. Un’escursione di quasi due ore, pagaiando nella notte tra le bellezze di Venezia sotto un cielo stellato.

Salpando da Porto San Paolo in Sardegna su una barca d’epoca, uno skipper professionale condurrà i visitatori in una navigazione notturna verso l’Isola di Molara, con soste-bagno sotto le stelle. A bordo, si accenderà una vera e propria discoteca sul mare: musica, luci stroboscopiche e brindisi fino alle 2. Un’esperienza unica per godere della magia delle stelle cadenti in un’atmosfera festosa. Certamente più silenzioso l’incontro con i rapaci a Gassino Torinese. Si potrà iniziare il pomeriggio con una passeggiata in compagnia di poiane e falchi, osservandone il volo e imparando a richiamarli sul pugno. Dopo il tramonto, invece, i visitatori potranno immergersi nel bosco di notte per scoprire gli animali notturni grazie a una termocamera collegata al proprio telefono.

Interessante e originale anche il tour notturno in quad nel Parco Naturale dei Monti Aurunci. Si potranno percorrere una cinquantina di chilometri passando per paesini caratteristici come Lenola e Campodimele. A metà percorso, cena in un ristorante della zona gustando piatti tipici locali. Infine un’altra isola, stavolta la Sicilia. L’idea è quella di addentrarsi nelle acque di Catania con un’immersione subacquea notturna scoprendo la vita sottomarina sotto le stelle ed esplorando i meravigliosi fondali nel silenzio della sera tra calamari e cavallucci marini. Accompagnato da istruttori esperti, ci si potrà immergere a diverse profondità, vivendo un’esperienza suggestiva in uno scenario davvero particolare. Info su www.freedome.it