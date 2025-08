San Lidia di Tiatira: storia e celebrazione del 3 agosto

Lidia, originaria di Tiatira, era una donna di affari che commerciava in porpora, un tessuto prezioso e raro. La sua attività la portò a Filippi, una città della Macedonia. Secondo gli Atti degli Apostoli, durante una predicazione di San Paolo, Lidia aprì il suo cuore al messaggio cristiano e fu battezzata insieme alla sua famiglia. La sua casa divenne un luogo di incontro per i primi cristiani, segnando l'inizio della comunità cristiana in Europa.

Il percorso verso la santità

San Lidia di Tiatira è considerata una santa per la sua fede e ospitalità. La sua conversione e il supporto alla comunità cristiana nascente furono fondamentali per la diffusione del cristianesimo. La Chiesa la ricorda non solo per essere stata la prima convertita in Europa, ma anche per il suo esempio di generosità e apertura. La sua festa è celebrata il 3 agosto e viene ricordata come un modello di accoglienza e dedizione alla fede.

Curiosità e celebrazioni nel mondo

San Lidia è particolarmente venerata in Grecia e in alcune regioni dell'Italia meridionale. In Grecia, a Filippi, si trova una cappella dedicata a lei, dove ogni anno si svolgono celebrazioni in suo onore. In Italia, alcune parrocchie organizzano eventi e messe speciali per commemorare la sua vita e il suo contributo alla Chiesa. La sua figura è anche celebrata in altre parti del mondo, dove comunità cristiane riconoscono il suo ruolo pionieristico nella storia del cristianesimo.