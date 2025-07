San Lazzaro: il Santo del 29 luglio e la sua celebrazione nel mondo

San Lazzaro è una figura centrale nel cristianesimo, noto soprattutto per essere stato resuscitato da Gesù Cristo, un evento che ha avuto un grande impatto tra i fedeli. Lazzaro era un amico intimo di Gesù e viveva a Betania con le sue sorelle, Marta e Maria. Questo miracolo è stato interpretato come un simbolo della potenza di Gesù sulla morte e una prefigurazione della sua stessa resurrezione. La sua storia è raccontata nel Vangelo di Giovanni, dove si narra che Lazzaro era morto da quattro giorni quando Gesù lo riportò in vita.

Perché è diventato santo?

San Lazzaro è considerato santo principalmente per il miracolo della sua resurrezione, che ha rafforzato la fede di molti e ha dimostrato il potere divino di Gesù. Dopo essere stato resuscitato, secondo la tradizione cristiana, Lazzaro ha vissuto una vita di santità e ha diffuso il messaggio di Cristo. È venerato non solo per il miracolo che ha vissuto, ma anche per la sua dedizione alla fede cristiana. La sua festa è celebrata il 29 luglio, giorno in cui molti fedeli ricordano il miracolo e la sua vita dedicata a Dio.

Curiosità su San Lazzaro

Una delle curiosità più interessanti riguardo a San Lazzaro è che, secondo alcune tradizioni, dopo la sua resurrezione, si trasferì a Cipro dove divenne il primo vescovo di Kition. Un'altra leggenda narra che Lazzaro non sorrise mai più dopo essere stato riportato in vita, forse a causa delle esperienze vissute nell'aldilà. San Lazzaro è anche il patrono dei lebbrosi e dei malati, e molte istituzioni ospedaliere nel corso dei secoli sono state dedicate a lui.

Chi lo festeggia nel mondo e perché

San Lazzaro è celebrato in tutto il mondo cristiano, con particolare enfasi nei paesi ortodossi come Grecia e Cipro, dove le celebrazioni includono processioni e liturgie speciali. In Italia, la sua festa è particolarmente sentita in alcune regioni del sud, dove vengono organizzate messe e processioni in suo onore. Anche a Cuba, San Lazzaro è una figura importante, dove è associato al culto di Babalú Ayé nella religione afro-cubana, simbolo di guarigione e protezione dalle malattie. Questo sincretismo religioso dimostra l'importanza culturale e spirituale di San Lazzaro in diverse tradizioni.