San Isidoro di Siviglia: Patrono di Internet e Dottore della Chiesa celebrato il 4 aprile

San Isidoro nacque in una famiglia di santi: suo fratello Leandro e sua sorella Fiorenza furono anch'essi canonizzati. Dopo la morte dei genitori, fu educato dal fratello Leandro, che era già arcivescovo di Siviglia. Isidoro si distinse presto per la sua intelligenza e la sua dedizione allo studio. Divenne arcivescovo di Siviglia nel 600 e mantenne questa carica fino alla sua morte nel 636. Durante il suo episcopato, lavorò instancabilmente per unificare la liturgia e la dottrina cattolica in Spagna.

Perché è diventato santo?

La santità di Isidoro è riconosciuta soprattutto per il suo impegno nella diffusione della cultura cristiana e per il suo contributo alla formazione dell'identità religiosa e culturale della Spagna medievale. Isidoro è stato canonizzato per le sue opere teologiche e per il suo ruolo nella conversione dei Visigoti. La sua opera più famosa, le "Etymologiae", è una delle prime enciclopedie del mondo antico, un'opera monumentale che raccoglie tutto il sapere del tempo. La sua capacità di sistematizzare la conoscenza lo ha reso il "Dottore della Chiesa".

Curiosità su San Isidoro

Oltre ad essere venerato come santo, San Isidoro è stato proclamato patrono di Internet e degli informatici nel 1997. Questa scelta è stata fatta per il suo lavoro di raccolta e sistematizzazione della conoscenza, simile a ciò che Internet rappresenta oggi. Inoltre, è il santo patrono della città di Siviglia e viene celebrato con grande fervore in tutta la Spagna. La sua festa è un'occasione per riflettere sull'importanza della conoscenza e della comunicazione nella società moderna.

Chi lo festeggia e perché?

San Isidoro è celebrato principalmente in Spagna, ma la sua influenza si estende a livello globale grazie al suo ruolo di patrono di Internet. Le celebrazioni in suo onore includono messe speciali e processioni, in particolare nella città di Siviglia. Inoltre, molti informatici e professionisti del settore tecnologico lo invocano come protettore nelle loro attività quotidiane. La sua festa è un momento per riconoscere l'importanza della diffusione della conoscenza e della comunicazione nella nostra vita quotidiana.