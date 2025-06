San Guglielmo di Montevergine: Il Santo del 25 Giugno

San Guglielmo nacque in una famiglia nobile e, sin da giovane, mostrò un forte desiderio di dedicarsi a Dio. Dopo un pellegrinaggio a Santiago de Compostela, decise di ritirarsi in solitudine sulle montagne dell'Irpinia, dove visse come eremita. La sua vita di preghiera e austerità attirò presto seguaci, portando alla fondazione dell'Abbazia di Montevergine nel 1119.

Perché è diventato Santo?

San Guglielmo è stato canonizzato per la sua dedizione alla vita monastica e per i miracoli attribuiti alla sua intercessione. La sua capacità di attrarre discepoli e la sua influenza nella riforma monastica del suo tempo hanno contribuito alla sua santificazione. L'Abbazia di Montevergine divenne un centro di spiritualità e pellegrinaggio, grazie anche alla fama di santità del suo fondatore.

Curiosità su San Guglielmo

Tra le curiosità su San Guglielmo, è interessante notare che è spesso rappresentato con un lupo addomesticato ai suoi piedi. La leggenda narra che un lupo, dopo aver ucciso l'asino che Guglielmo usava per trasportare il materiale per la costruzione dell'abbazia, si sia pentito e sia diventato un fedele compagno del santo. Questo simbolo di conversione e fedeltà accompagna molte delle raffigurazioni iconografiche di San Guglielmo.

Chi lo festeggia nel mondo e perché

San Guglielmo è particolarmente venerato in Italia, soprattutto nelle regioni della Campania e del Piemonte. Ogni anno, il 25 giugno, numerosi fedeli si recano in pellegrinaggio all'Abbazia di Montevergine per celebrare la sua festa. La devozione verso San Guglielmo si è diffusa anche in altre parti del mondo, grazie ai monaci dell'Ordine Verginiano, che hanno portato la sua spiritualità in diverse nazioni.

In conclusione, San Guglielmo di Montevergine è un santo che continua a ispirare i fedeli con il suo esempio di vita dedicata a Dio e alla comunità. La sua storia e le sue leggende continuano a vivere nella tradizione e nella fede dei suoi devoti.