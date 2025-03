San Gontrano: il re santo celebrato il 28 marzo

San Gontrano, noto anche come Gontrano di Borgogna, è una figura affascinante nella storia del cristianesimo. Nato nel 532, egli fu re di Borgogna e uno dei pochi monarchi ad essere canonizzato come santo. La sua festa si celebra il 28 marzo, giorno in cui molti fedeli ricordano le sue opere e il suo contributo alla Chiesa.

Chi era San Gontrano?

San Gontrano nacque in una famiglia reale e divenne re di Borgogna nel 561, dopo la morte di suo padre, re Clotario I. Durante il suo regno, Gontrano si distinse per la sua giustizia e il suo impegno nella promozione della pace tra i vari regni franchi. Era conosciuto per il suo carattere pio e la sua devozione alla fede cristiana, qualità che lo portarono a essere venerato come santo.

Perché è diventato santo?

La canonizzazione di San Gontrano avvenne grazie alle sue numerose opere di carità e al suo impegno nel sostenere la Chiesa. Egli fu un protettore dei poveri e dei bisognosi e si dedicò alla costruzione di chiese e monasteri. La sua vita fu segnata da eventi miracolosi, che contribuirono alla sua santità. Uno dei miracoli più noti è la guarigione di un uomo malato tramite le sue preghiere.

Curiosità su San Gontrano

Una delle curiosità più interessanti su San Gontrano riguarda la sua decisione di vivere in modo semplice nonostante la sua posizione di re. Egli rinunciò a molti lussi reali per vivere una vita più umile, dedicandosi interamente alla sua fede. Inoltre, San Gontrano è spesso raffigurato con un mantello regale e una corona, simboli del suo status di re e santo.

Chi lo festeggia nel mondo?

La festa di San Gontrano è particolarmente sentita in Francia, dove molte chiese e comunità portano il suo nome. Oltre alla Francia, San Gontrano è venerato anche in altre parti d'Europa, specialmente nei paesi di tradizione cattolica. I fedeli celebrano la sua festa con messe speciali e processioni in suo onore, ricordando il suo contributo alla Chiesa e alla società.