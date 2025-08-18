San Giovanni Eudes: il Santo Celebrato il 19 Agosto

San Giovanni Eudes è una figura di grande rilievo nella storia della Chiesa cattolica, celebrato il 19 agosto. Nato il 14 novembre 1601 a Ri, in Normandia, Giovanni Eudes dedicò la sua vita alla riforma del clero e alla promozione della devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. Ordinato sacerdote nel 1625, si distinse per la sua straordinaria capacità oratoria e per l'impegno nella predicazione di missioni popolari in tutta la Francia.

La Canonizzazione di San Giovanni Eudes

La canonizzazione di San Giovanni Eudes avvenne il 31 maggio 1925, quando Papa Pio XI lo proclamò santo in riconoscimento del suo instancabile lavoro nella formazione dei sacerdoti e nella fondazione della Congregazione di Gesù e Maria, conosciuta anche come Eudisti. Questa congregazione si dedicò alla formazione spirituale e intellettuale dei futuri sacerdoti, un aspetto cruciale per la Chiesa del tempo.

Curiosità su San Giovanni Eudes

Una curiosità su San Giovanni Eudes è la sua profonda devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. Fu uno dei primi a promuovere il culto del Sacro Cuore, che sarebbe poi diventato una delle devozioni più popolari nella Chiesa cattolica. La sua opera "Il Cuore ammirabile della Madre di Dio" è considerata un classico della letteratura spirituale.

Le Celebrazioni nel Mondo

Le celebrazioni in onore di San Giovanni Eudes si svolgono in diverse parti del mondo, ma sono particolarmente sentite in Francia, sua terra natale. Le comunità eudiste organizzano eventi liturgici e momenti di preghiera per ricordare il loro fondatore e il suo impatto duraturo sulla Chiesa. In Canada, dove gli Eudisti hanno una forte presenza, la festa di San Giovanni Eudes è un'occasione per rafforzare i legami tra le comunità religiose e i fedeli.