San Giovanni di Dio: il Santo celebrato l'8 marzo e la sua eredità

Giovanni di Dio nacque in una famiglia povera e trascorse gran parte della sua giovinezza come pastore. A vent'anni si arruolò nell'esercito spagnolo, partecipando a diverse campagne militari. Dopo anni di avventure e disavventure, ebbe una profonda conversione spirituale che lo portò a dedicarsi interamente al servizio dei bisognosi.

Nel 1538, Giovanni si stabilì a Granada, in Spagna, dove iniziò a prendersi cura dei malati e dei poveri. La sua dedizione era tale che spesso metteva a rischio la propria salute e sicurezza per aiutare gli altri. La sua opera attirò l'attenzione e il sostegno di molti, permettendogli di fondare l'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, che continua a operare in tutto il mondo.

Perché è diventato Santo?

La canonizzazione di Giovanni di Dio avvenne grazie alla sua vita esemplare e ai miracoli attribuiti alla sua intercessione. È ricordato per la sua capacità di guarire i malati e per la sua straordinaria compassione verso gli emarginati. Le sue azioni caritatevoli e la sua dedizione al prossimo gli valsero il riconoscimento come santo patrono di diverse categorie professionali.

Un episodio significativo della sua vita fu il salvataggio di pazienti durante un incendio in un ospedale, dimostrando il suo coraggio e la sua abnegazione. Questo e altri eventi miracolosi contribuirono a consolidare la sua fama di santo guaritore.

Curiosità e celebrazioni nel mondo

San Giovanni di Dio è celebrato in tutto il mondo, in particolare in Spagna, Portogallo e Italia, dove l'Ordine dei Fatebenefratelli è particolarmente attivo. In molti paesi, l'8 marzo è un giorno dedicato alla preghiera e alle opere di carità in suo onore.

Una curiosità interessante è che San Giovanni di Dio è anche il patrono dei librai, in quanto durante la sua vita promosse la diffusione di testi religiosi e spirituali. La sua eredità continua a vivere attraverso l'ordine da lui fondato, che gestisce ospedali e centri di cura in tutto il mondo, portando avanti la sua missione di aiutare i bisognosi.