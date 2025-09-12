San Giovanni Crisostomo: la celebrazione del 13 settembre

San Giovanni Crisostomo, uno dei più importanti padri della Chiesa, è celebrato il 13 settembre. Nato ad Antiochia nel 349 d.C., è noto per la sua eloquenza, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Crisostomo", che significa "bocca d'oro". La sua vita è stata un esempio di dedizione e fede, e la sua influenza sulla teologia cristiana è stata immensa.

Giovanni nacque in una famiglia cristiana e ricevette un'educazione classica. Dopo la morte del padre, sua madre lo incoraggiò a proseguire gli studi, che lo portarono a diventare un avvocato. Tuttavia, la sua vocazione religiosa prevalse, e Giovanni si ritirò nel deserto per diversi anni per vivere come eremita. Tornato ad Antiochia, fu ordinato diacono e poi sacerdote, distinguendosi per la sua capacità oratoria e la sua profonda conoscenza delle Scritture.

Perché è diventato santo

La santità di Giovanni Crisostomo è riconosciuta principalmente per la sua opera pastorale e la sua capacità di interpretare e spiegare le Scritture. Fu arcivescovo di Costantinopoli e si distinse per le sue omelie che spesso criticavano le ingiustizie sociali e la corruzione del clero. La sua schiettezza gli causò molte inimicizie, portandolo all'esilio. Morì nel 407 d.C., durante il suo secondo esilio, e fu canonizzato per la sua dedizione alla Chiesa e la sua integrità morale.

Curiosità su San Giovanni Crisostomo

Una delle curiosità più interessanti su Giovanni Crisostomo è il suo impegno per la riforma liturgica. È noto per avere sviluppato la Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, che è ancora oggi utilizzata nelle chiese ortodosse. Inoltre, è considerato uno dei tre santi gerarchi insieme a Basilio il Grande e Gregorio Nazianzeno, e la sua festa è celebrata anche il 27 gennaio insieme a loro. La sua influenza si estende oltre i confini del cristianesimo orientale, essendo riconosciuto anche dalla Chiesa cattolica.

Chi lo festeggia nel mondo e perché

San Giovanni Crisostomo è venerato in tutto il mondo cristiano, ma è particolarmente importante nelle chiese ortodosse. La sua festa del 13 settembre è un giorno di celebrazione che include liturgie speciali e processioni. In paesi come la Grecia, la Russia e la Serbia, è ricordato per la sua eloquenza e il suo impegno per la giustizia sociale. Anche la Chiesa cattolica lo celebra, riconoscendo il suo contributo alla teologia e alla liturgia. La sua figura è un simbolo di rettitudine e impegno per la verità, valori che trascendono le divisioni confessionali.