San Giovanni Battista de La Salle: il Santo del 7 Aprile

Giovanni Battista de La Salle proveniva da una famiglia benestante, ma decise di dedicare la sua vita al servizio dei meno fortunati. Dopo essere stato ordinato sacerdote, iniziò a lavorare per migliorare l'educazione dei giovani, fondando scuole gratuite per i poveri. La sua dedizione e il suo metodo d'insegnamento innovativo attirarono molti seguaci, portando alla formazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Perché è Diventato Santo

La canonizzazione di Giovanni Battista de La Salle è avvenuta grazie al suo impegno per l'educazione e il suo approccio rivoluzionario. Egli credeva fermamente nell'educazione come mezzo per migliorare la vita delle persone e si adoperò per rendere l'istruzione accessibile a tutti, indipendentemente dal loro status sociale. La sua opera ha avuto un impatto duraturo, influenzando il sistema educativo in tutto il mondo.

Curiosità su San Giovanni Battista de La Salle

Una delle curiosità su questo santo è che, nonostante fosse di origine aristocratica, scelse di vivere una vita di povertà per essere più vicino ai suoi studenti e comprendere meglio le loro esigenze. Inoltre, Giovanni Battista de La Salle è stato uno dei primi a introdurre l'idea di classi divise per età e capacità, un concetto che oggi è alla base di molti sistemi educativi.

Chi lo Festeggia nel Mondo

San Giovanni Battista de La Salle è celebrato in tutto il mondo, specialmente nelle scuole e istituzioni educative che seguono i suoi principi. In particolare, è venerato in Francia, dove ha iniziato la sua missione educativa, ma anche in molti altri paesi grazie alla diffusione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Ogni anno, il 7 aprile, scuole e comunità educative organizzano eventi e celebrazioni in suo onore, ricordando il suo contributo all'educazione e alla formazione dei giovani.