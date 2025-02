San Gabriele dell'Addolorata: il giovane santo del 27 febbraio

San Gabriele dell'Addolorata è uno dei santi più amati e venerati in Italia, soprattutto tra i giovani. Nato il 1 marzo 1838 a Assisi, il suo nome di battesimo era Francesco Possenti. Proveniente da una famiglia benestante, Francesco condusse un'infanzia e un'adolescenza serene, ma segnate da una profonda spiritualità e devozione verso la Madonna. La sua vita cambiò radicalmente quando, durante una processione, sentì una chiamata interiore che lo spinse a entrare nell'ordine dei Passionisti, assumendo il nome di Gabriele dell'Addolorata.

San Gabriele dell'Addolorata trascorse la sua breve vita in preghiera, penitenza e servizio agli altri. Entrò nel noviziato dei Passionisti a Morrovalle e successivamente si trasferì a Isola del Gran Sasso, dove visse il resto della sua vita. Nonostante la sua giovane età, Gabriele si distinse per la sua profonda pietà e il suo amore per la Passione di Cristo e la Vergine Addolorata. La sua salute, tuttavia, iniziò a peggiorare, e il 27 febbraio 1862, all'età di soli 24 anni, morì di tubercolosi.

La Canonizzazione e il Culto

San Gabriele fu canonizzato da Papa Benedetto XV nel 1920. La sua canonizzazione fu il riconoscimento di una vita vissuta all'insegna della santità e della devozione. È particolarmente venerato come patrono della gioventù cattolica e degli studenti. Ogni anno, migliaia di giovani pellegrini visitano il Santuario di San Gabriele dell'Addolorata a Isola del Gran Sasso, un luogo che è diventato un importante centro di culto e spiritualità.

Curiosità e Celebrazioni

San Gabriele è celebrato il 27 febbraio, giorno della sua morte, con numerose manifestazioni religiose. In Italia, è considerato uno dei santi più popolari e il suo santuario è uno dei più visitati, con oltre due milioni di pellegrini l'anno. Oltre all'Italia, San Gabriele è venerato in molti altri paesi, tra cui il Brasile e le Filippine, dove la sua figura è associata alla protezione dei giovani e degli studenti.

Tra le curiosità legate a San Gabriele, si racconta che avesse un carattere allegro e socievole, qualità che lo resero molto amato dai suoi confratelli. Inoltre, è noto per aver scritto numerose lettere spirituali che testimoniano la sua profonda fede e il suo amore per la Madonna.

La sua vita e il suo esempio continuano a ispirare molti giovani a seguire un cammino di fede e devozione, rendendo San Gabriele dell'Addolorata un modello di santità accessibile e contemporaneo.