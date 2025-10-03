San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre è festa nazionale: storia del patrono d’Italia

Il 4 ottobre si celebra San Francesco d’Assisi, il santo che più di ogni altro incarna il legame fra spiritualità e natura. Proclamato patrono d’Italia nel 1939 da papa Pio XII, la sua figura continua a parlare a credenti e non credenti per la forza di un messaggio basato su fraternità, semplicità e amore per il creato. La sua storia attraversa il Medioevo ma resta attuale, capace di ispirare movimenti spirituali e civili in ogni epoca.

San Francesco d'Assisi riceve le stimmate (Nicolò Del Priore)

La giovinezza ad Assisi

Francesco nacque ad Assisi nel 1181 o 1182, figlio di Pietro di Bernardone, un ricco mercante di stoffe, e di Pica, donna di origini probabilmente francesi. Crebbe in un ambiente agiato, tra feste, musica e compagnie allegre, tanto che i cronisti del tempo lo descrivono come un giovane vivace, amante dello sfarzo e dei sogni cavallereschi. Nel 1202 partecipò alla battaglia tra Assisi e Perugia, venendo fatto prigioniero per oltre un anno: un evento che ne segnò profondamente l’animo.

L’esperienza della guerra e della prigionia condusse Francesco a un periodo di debilitazione, meditazione e solitudine, durante il quale iniziò a maturare domande sul senso della vita e sul valore delle ricchezze materiali. Fu l’inizio di un cambiamento interiore che lo avrebbe condotto, poco a poco, a rompere con il passato e ad aprirsi a una visione completamente nuova dell’esistenza.

La conversione e la scelta della povertà

Il processo di conversione di Francesco fu graduale e segnato da episodi decisivi. Dopo un pellegrinaggio a Roma, dove rimase colpito dalla condizione dei mendicanti davanti a San Pietro, decise di cambiare radicalmente vita. Le fonti francescane, quali i Fioretti e la Legenda maior di Bonaventura, raccontano che da giovane Francesco provasse paura e disgusto per i malati, come per i lebbrosi, che all’epoca vivevano ai margini delle città medievali.

L’episodio decisivo del suo cambiamento fu proprio l’incontro con un lebbroso. Vincendo la repulsione iniziale, gli si avvicinò e lo abbracciò: il gesto fu la chiave per una rivoluzione, la conversione interiore.

Nel 1206, durante un acceso conflitto con il padre, si presentò davanti al vescovo Guido di Assisi e, spogliandosi degli abiti e di ogni bene, dichiarò la sua volontà di vivere in povertà assoluta “solo sotto la protezione del Padre celeste”. Da quel momento dedicò la sua vita alla predicazione itinerante, annunciando il Vangelo con parole semplici e con l’esempio. La sua scelta radicale attirò in breve tempo numerosi compagni che, condividendo il suo ideale, diedero vita a una nuova fraternità: l’Ordine dei Frati Minori, che ebbe un primo riconoscimento ufficialmente dalla Chiesa nel 1210 con papa Innocenzo III e, in seguito, con papa Onorio III.

Fraternità e amore per il creato

Il messaggio francescano si fonda sulla fraternità universale: Francesco chiama “fratello” e “sorella” gli esseri umani, gli astri, gli appartenenti al mondo animale e la natura intera.

La visione di Francesco, espressa nel Cantico delle creature, lo ha trasformato in un simbolo trasversale: figura di spiritualità cristiana, ponte nel dialogo tra religioni, riferimento attuale per la sensibilità ecologica e per chi riconosce nella natura un legame di empatia e rispetto.

L’incontro con il Sultano e il valore del dialogo

Durante la quinta crociata, nel 1219, Francesco si recò in Egitto per incontrare il sultano Malik al-Kamil. Un gesto straordinario per l’epoca, simbolo di dialogo e di pace, che mostrò come la sua missione andasse oltre i confini della cristianità. L’episodio resta uno dei segni più forti della sua apertura al confronto tra culture e religioni.

La morte e l’eredità di Francesco

Negli ultimi anni della sua vita, Francesco visse tra Assisi e La Verna, in Toscana. Qui, secondo la tradizione, ricevette le stigmate, segno della sua totale identificazione con Cristo. Morì ad Assisi la sera del 3 ottobre 1226, dopo il tramonto. Due anni dopo, nel 1228, fu proclamato santo da papa Gregorio IX.

Il patrono d’Italia

Il culto di Francesco si diffuse rapidamente in tutta Europa e la Basilica di San Francesco ad Assisi divenne meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Nel 1939 Pio XII lo proclamò patrono d’Italia, insieme a Santa Caterina da Siena, riconoscendo in lui il simbolo della spiritualità e dell’identità del Paese.

Tradizioni popolari del 4 ottobre

La festa di San Francesco non è solo una ricorrenza religiosa, ma anche un momento che intreccia devozione e tradizioni popolari. In molte città italiane il 4 ottobre si tengono fiere e mercati contadini, a testimonianza del legame fra il santo e la vita rurale. Diffusa è anche la consuetudine della benedizione degli animali domestici, che ricorda l’amore di Francesco per il creato e per tutte le creature viventi.

Ad Assisi, il giorno della festa, si celebra la donazione dell’olio che alimenta la lampada votiva sulla tomba del santo, a turno offerto da una delle regioni italiane: un gesto simbolico che rinnova ogni anno il legame tra San Francesco e il Paese di cui è patrono.